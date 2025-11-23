24 de noviembre de 2025 Inicio
Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de seguridad: su rol en los saqueos de Córdoba de 2013

La actual secretaria de Seguridad reemplazará a Patricia Bullrich, quien asumirá su banca en el Senado. Cuando estaba al frente de la cartera de su provincia, debió lidiar con una de las crisis más graves de la historia cordobesa, que terminó con su renuncia.

Alejandra Monteoliva creció a nivel nacional bajo el ala de Patricia Bullrich.

El presidente Milei tiene una agenda cargada para esta semana.
Milei retoma la agenda: reúne al Gabinete y recibe al canciller de Israel

Bullrich dejará su cargo para asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre. Monteoliva le dedicó algunas palabras tras el anuncio de la novedad de parte del Presidente. "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden", escribió en su cuenta de X.

"Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país", concluyó.

El rol de Alejandra Monteoliva en la crisis de seguridad más grave de la historia de Córdoba

Alejandra Monteoliva José Manuel de la Sota
Alejandra Monteoliva fue designada ministra de Seguridad cordobesa por José Manuel de la Sota en 2013.

Alejandra Monteoliva fue designada ministra de Seguridad cordobesa por José Manuel de la Sota en 2013.

En 2013, Monteoliva reemplazó a Alejo Paredes como ministra de Seguridad, designada por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Apenas dos meses después, la Policía de Córdoba se acuarteló, dejó las calles liberadas y se desataron saqueos y una ola de violencia que paralizó la provincia.

En ese contexto, el Gobierno nacional no autorizó la intervención de Gendarmería, lo que tensó aun más la situación. La noche del 3 de diciembre quedó marcada como una de las crisis de seguridad más graves de Córdoba. Monteoliva finalmente renunció tras el restablecimiento del orden unos días después, con el saldo de un muerto y 200 detenidos.

El currículum de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.

