El Gobierno oficializó la modificación de la Ley de Ministerios: cómo quedó el reparto por áreas La firma del decreto 825/2025, por parte del presidente Javier Milei, reordena competencias, revierte traslados y redefine el organigrama administrativo. Deportes y el RENAPER volverán a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior.







El Presidente firmó el decreto en la noche del míercoles.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que oficializó este jueves la modificación de la Ley de Ministerios, reordena competencias, revierte traslados y redefine el organigrama administrativo del Gobierno. Por ejemplo, el área de Deportes y el RENAPER volverán a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior.

La Secretaría de Legal y Técnica encabezada por María Ibarzabal Murphy fue quien impulsó los cambios que finalmente fueron rubricados por el jefe de Estado por medio de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 825/2025.

Entre las principales modificaciones, Interior recupera el control del Registro Nacional de las Personas, que había sido transferido a Seguridad en la versión anterior del organigrama, y suma competencias en relaciones con el Poder Legislativo, identificación de personas y políticas deportivas, que ahora se integran como una subsecretaría orientada a la articulación con las provincias.

DNU Deportes y RENAPER También quedaron redefinidas las funciones del Ministerio de Seguridad, que mantendrá bajo su ala la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego.