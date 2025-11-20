20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó la modificación de la Ley de Ministerios: cómo quedó el reparto por áreas

La firma del decreto 825/2025, por parte del presidente Javier Milei, reordena competencias, revierte traslados y redefine el organigrama administrativo. Deportes y el RENAPER volverán a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior.

Por
El Presidente firmó el decreto en la noche del míercoles. 

El Presidente firmó el decreto en la noche del míercoles. 

El presidente Javier Milei firmó el decreto que oficializó este jueves la modificación de la Ley de Ministerios, reordena competencias, revierte traslados y redefine el organigrama administrativo del Gobierno. Por ejemplo, el área de Deportes y el RENAPER volverán a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior.

Los nuevos diputados mantuvieron una reunión con Martín Menem. 
Te puede interesar:

La Libertad Avanza suma tres nuevos diputados y está cerca de lograr la primera minoría

La Secretaría de Legal y Técnica encabezada por María Ibarzabal Murphy fue quien impulsó los cambios que finalmente fueron rubricados por el jefe de Estado por medio de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 825/2025.

Entre las principales modificaciones, Interior recupera el control del Registro Nacional de las Personas, que había sido transferido a Seguridad en la versión anterior del organigrama, y suma competencias en relaciones con el Poder Legislativo, identificación de personas y políticas deportivas, que ahora se integran como una subsecretaría orientada a la articulación con las provincias.

DNU Deportes y RENAPER

También quedaron redefinidas las funciones del Ministerio de Seguridad, que mantendrá bajo su ala la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego.

El DNU establece que los cambios entran en vigencia desde su publicación y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, tal como dispone la Ley 26.122.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En lo que va del año, casi la mitad de los ataques a la prensa surgieron de Milei.

Periodistas argentinos presentan ante la CIDH informes sobre el "alarmante deterioro" de la libertad de expresión en el país

La foto que compartió Javier Milei junto a su hermana Karina. 

Milei celebró los dos años de su Gobierno y prometió avanzar "con las reformas de segunda generación"

Para Oxenford, el acuerdo es un reconocimiento a la agenda de reformas de Milei.

El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo y rechazó las críticas: "Va a catalizar inversiones"

Javier Milei en Corrientes.

Milei celebró el acuerdo comercial con EEUU: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina"

Diego Santilli: La informalidad nos tiene que doler a todos

Santilli: "La informalidad nos tiene que doler a todos"

El gobernador salteño, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.

El Gobierno busca apoyos legislativos: Adorni y Santilli se reunieron con el gobernador Saénz

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 7 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 9 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 21 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 23 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 24 minutos