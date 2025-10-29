29 de octubre de 2025 Inicio
Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba

En un giro histórico en su política exterior, el gobierno de Javier Milei acompañó a Estados Unidos e Israel en la votación de la ONU que respaldó el embargo a Cuba. Es la primera vez que la Argentina se pronuncia en ese sentido desde que el bloqueo fue impuesto hace más de seis décadas.

Por primera vez, Argentina se alineó con Estados Unidos en el histórico diferendo sobre Cuba. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno de Javier Milei votó a favor del embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde 1960.

El cambio de posición rompe con más de tres décadas de continuidad diplomática. Hasta el año pasado, todos los gobiernos argentinos, sin distinción de signo político, habían votado contra el bloqueo, en línea con la mayoría de la comunidad internacional.

El embargo estadounidense contra Cuba, vigente desde hace más de 60 años, ha sido condenado en reiteradas oportunidades por Naciones Unidas. La de este miércoles fue la trigésima tercera vez que la Asamblea General pidió su levantamiento, sin que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, demócratas o republicanos, modificaran su política.

La resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada por 165 países, mientras que solo siete naciones votaron en forma distinta: Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y, por primera vez, la Argentina. Otros doce países se abstuvieron.

El giro argentino confirma el alineamiento político total del gobierno de Milei con Washington y Tel Aviv, una orientación que ya se había manifestado en otros foros internacionales y que marcó el desplazamiento de la entonces canciller Diana Mondino el año pasado, tras haber sostenido la postura tradicional del país en esta misma votación.

La decisión de Buenos Aires marca un cambio profundo en la política exterior argentina: por primera vez, el país se ubicó entre los pocos que avalaron públicamente una medida repudiada por la casi totalidad del mundo.

