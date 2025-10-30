A cuánto llega la mínima de la jubilación de ANSES con el bono de $70.000 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el pago de un refuerzo mensual destinado a jubilados y pensionados, según el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.

El refuerzo extraordinario busca sostener el poder de compra frente a la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre los jubilados y pensionados recibirán el bono de $70.000 , una medida dispuesta por el Decreto 771/2025 con el fin de sostener el poder adquisitivo de los haberes. Con el incremento del 2,08% correspondiente al índice de inflación de septiembre, la jubilación mínima pasará a $333.052,70 , y quienes perciban el bono alcanzarán un total de $403.052,70 .

La jubilación mínima con el bono de $70.000 alcanzará los $403.052,70 en noviembre.

El ajuste de noviembre mantiene la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, los haberes mínimos se incrementan un 2,08% , lo que representa una mejora automática para más de 6 millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Por otro lado, la jubilación máxima , en tanto, ascenderá a $2.241.129,34 , mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también incorporarán el bono extraordinario.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El refuerzo de $70.000 se otorgará a quienes cobren la jubilación mínima, además de los titulares de PUAM y PNC por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más. También lo recibirán los beneficiarios de regímenes nacionales, ex cajas provinciales transferidas y pensiones graciables. El bono será depositado de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

Los jubilados con haberes mínimos comenzarán a cobrar entre el 10 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI. En esas fechas recibirán tanto el haber actualizado como el bono extraordinario de $70.000. El calendario será el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 21 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

Anses - Jubilación Los pagos se realizarán entre el 10 y el 28 de noviembre según terminación de DNI. Pexels

Quienes perciban haberes superiores al mínimo cobrarán del 21 al 28 de noviembre, también según la finalización del DNI. El detalle del calendario será:

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de noviembre.

En estos casos, el bono se aplicará de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $403.052,70.