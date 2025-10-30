30 de octubre de 2025 Inicio
SUAF de ANSES: este es el certificado que hay que presentar antes de fin de año

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo realizar este trámite.

Anses explicó a los titulares del SUAF cómo presentar un certificado antes de fin de año.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solicita a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que presenten el Certificado Escolar antes de que finalice el año.
  • Este trámite habilita el pago de la Ayuda Escolar Anual, por acreditar la escolaridad de los hijos de entre 4 y 17 años durante el año anterior.
  • El monto de la Ayuda Escolar para este ciclo lectivo es de $85.000 por hijo.
  • El trámite de presentación se realiza desde el sitio web Mi Anses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) exige que todos los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) presenten el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025. Se trata de un trámite obligatorio, incluso para quienes cobraron de forma automática la Ayuda Escolar en marzo.

SUAF de ANSES
El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Qué es el Certificado Escolar de ANSES

El certificado escolar de ANSES es un documento que valida que los niños y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hija e Hijo (SUAF) asisten a la escuela, y que es necesario presentar todos los años para acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Se genera a través de la plataforma mi Anses, y se debe completar y firmar en la escuela, y luego cargar la foto del certificado firmado en la misma plataforma antes del 31 de diciembre.

Cómo presentar el Certificado Escolar de ANSES

Los beneficiarios del SUAF deben presentar el Certificado Escolar en la plataforma Mi Anses. El trámite se realiza de la siguiente manera:

  • Identificarse en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección «Hijos» y «Presentar un certificado escolar».
  • Completar los datos, descargar el formulario, imprimirlo y llevarlo al colegio para su firma.
  • Subirlo nuevamente desde la web del organismo.
  • Además puede hacerse el trámite en cualquiera de las oficinas de Anses sin turno previo.
  • A diferencia del SUAF, las familias de la AUH deben cumplir con la presentación de la Libreta, donde se informa la regularidad escolar, los controles de salud y vacunación.

Cuánto cobro por la Ayuda Escolar de ANSES

El monto de la Ayuda Escolar para este ciclo lectivo es de $85.000 por hijo, conforme al Decreto 62/2025. Este importe aplica tanto para SUAF como para AUH.

