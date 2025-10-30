30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3826 del miércoles 29 de octubre de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de octubre de 2025.

Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de octubre de 2025.

Redes Sociales

Este miércoles 29 de octubre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de octubre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3825 del sábado 25 de octubre de 2025

Loto Plus: resultados del miércoles 29 de octubre de 2025

NÚMERO PLUS 1

Loto Tradicional del miércoles 29 de octubre de 2025

Los números ganadores fueron: 01 - 20 - 29 - 34 - 35 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $324.882.820

5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $2.803.809

4 aciertos: 146 ganadores. Premio: $15.363

Loto Match del miércoles 29 de octubre de 2025

Los números ganadores fueron: 01 - 04 - 08 - 11 - 29 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $5.377.601.211

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $659.719

4 aciertos: 515 ganadores. Premio: $4.355

Loto Desquite del miércoles 29 de octubre de 2025

Los números seleccionados fueron: 00 - 09 - 10 - 28 - 35 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $1.551.575.832

Loto Sale o Sale del miércoles 29 de octubre de 2025

Los números ganadores fueron: 02 - 04 - 05 - 26 - 33 - 41

5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $7.221.934

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 1º de noviembre a las 22. POZO ESTIMADO: $21.961.000.000.

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.316 del domingo 26 de octubre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.317 del miércoles 29 de octubre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3824 del miércoles 22 de octubre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.315 del miércoles 22 de octubre de 2025

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. 

Presupuesto 2026 en educación: por tercer año consecutivo, se destinará menos del 1% del PBI

La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Rating Cero

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Nicki Nicole mostró un cambio de look que simboliza una etapa de renovación.

La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

últimas noticias

Este 30 de octubre, Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años

El recuerdo de los hijos del Diego por el 65° aniversario de su nacimiento: "Feliz cumpleaños, pa"

Hace 8 minutos
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. 

Presupuesto 2026 en educación: por tercer año consecutivo, se destinará menos del 1% del PBI

Hace 19 minutos
La tendencia minimalista combina elegancia y comodidad sin necesidad de brillos ni adornos excesivos.

Adiós a la ropa con brillos: así es la tendencia que se robará las miradas para recibir el Año Nuevo 2026

Hace 22 minutos
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Hace 23 minutos
La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Hace 31 minutos