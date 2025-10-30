30 de octubre de 2025 Inicio
Tragedia en Quilmes: el nene de 8 años al que se le cayó el arco en la cabeza tiene muerte cerebral

Benicio se encontraba con sus compañeros cuando, tras trepar a un arco de handball, recibió un impacto en la cabeza antes de golpear contra el suelo. El club emitió un doloroso comunicado: “Ha dejado una huella muy especial”.

Benicio jugaba al basquet y luego del entrenamiento jugaba con sus compañeros en la cancha de handball

Benicio Farji, el nene de ocho años al que se le cayó un arco de handball en la cabeza cuando jugaba en el club Argentino de Quilmes, se encuentra en estado crítico con muerte cerebral en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

La causa pasará al fuero federal.
Benicio era jugador de básquet infantil en el Mate y, tras el entrenamiento, se dispuso a jugar con sus amigos en una cancha: tras treparse, el arco se deslizó y recibió un impacto en la cabeza antes de golpear contra el suelo.

Rápidamente, el niño fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando lograron estabilizarlo, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela, donde permanece internado. El pequeño fue sometido a una cirugía de urgencia, pero está en estado crítico con muerte cerebral.

Según se conoció en las últimas horas, la familia del estudiante del colegio Nazaret de Quilmes pide una cadena de oración.

El doloroso comunicado de Argentino de Quilmes tras la tragedia de Benicio

Tras el trágico accidente ocurrido este martes por la noche, el club Argentino de Quilmes decretó 48 horas de duelo y emitieron un comunicado dirigido a la familia del pequeño.

“Queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesa, pero queremos que sepan que no están solos”, comenzó el escrito.

Por otra parte, aseguraron que toda la comunidad del Mate “está acompañándolos con el corazón y con la esperanza de que puedan encontrar fortaleza en el amor que rodea a Benicio y en cada recuerdo compartido”.

“Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre será parte de nuestra gran familia deportiva”.

