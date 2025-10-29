29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

El Gobierno informó a la jueza Loretta Preska que entregará los correos y mensajes requeridos en la investigación, pero solicitó extender el plazo hasta el 21 de noviembre. La medida apunta a obtener el consentimiento de los funcionarios involucrados y evitar sanciones procesales.

Por
Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

El Gobierno argentino notificó a la jueza Loretta Preska su decisión de cooperar con la entrega de los mensajes y correos electrónicos solicitados por la justicia estadounidense en el marco de la causa YPF. En el mismo escrito, el Gobierno pidió una nueva prórroga para cumplir con el requerimiento: el plazo, que vencía el 4 de noviembre, busca ser extendido hasta el 21.

Por primera vez, Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba
Te puede interesar:

Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de EEUU contra Cuba

Según fuentes judiciales, la solicitud apunta a disponer de más tiempo para gestionar el consentimiento de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos intercambios fueron pedidos por el tribunal de Nueva York. Preska había ordenado al país presentar las comunicaciones o justificar su imposibilidad de hacerlo dentro del plazo original.

En su presentación, los abogados del Estado explicaron que el proceso se ajusta a los procedimientos de privacidad previstos por la legislación argentina y aclararon que la colaboración no implica reconocer el contenido de los mensajes, sino facilitar el avance del caso.

La decisión marca un giro en la estrategia oficial, que semanas atrás se resistía a entregar los registros por razones técnicas y legales. Ahora, la prioridad es evitar nuevas sanciones y mostrar disposición ante el tribunal que mantiene al país bajo un reclamo millonario.

Preska deberá resolver en los próximos días si acepta la prórroga y bajo qué condiciones se concretará la entrega del material. El tema es seguido de cerca por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, mientras el Gobierno busca ganar tiempo sin volver a tensar la relación con el tribunal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chiqui Tapia encabezó el encuentro de la AFA.

Chiqui Tapia propuso un Mundial 2030 con 64 selecciones y anunció que el partido inaugural será en Argentina

De qué se trata este enigmático sitio en Salta.

Viajar a Salta: el ovnipuerto creado para recibir extraterrestes

El frío se mantendrá durante la última semana de octubre. 

Una inesperada irrupción de aire polar bajó la temperatura y generó heladas: hasta cuándo durará el frío en el AMBA

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent afirmó que la ayuda a la Argentina no generará "pérdidas para los contribuyentes" de EEUU

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

"Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?": The New York Times analizó las elecciones y brindó un duro panorama

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Hace 13 minutos
Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

Tras el huracán Melissa, Jamaica le advirtió a la población por la presencia de cocodrilos

Hace 15 minutos
El adolescente es alumno de la Escuela I.P.E.T. Nº267 de Bell Ville.

Repudio: el cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche tuvo que pedir disculpas

Hace 32 minutos
Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Hace 46 minutos
Nicolás Duarte fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre.

Caso de Nicolás Duarte: qué reveló la autopsia sobre su muerte

Hace 1 hora