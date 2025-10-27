27 de octubre de 2025 Inicio
Una inesperada irrupción de aire polar bajó la temperatura y generó heladas: hasta cuándo durará el frío en el AMBA

Tras el temporal del fin de semana, el descenso del termómetro generará mínimas de 11° para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las bajas temperaturas se mantendrán durante los próximos días en el centro y norte de Argentina.

El frío se mantendrá durante la última semana de octubre. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para los próximos días, donde adelantó que el frío y las bajas temperaturas se mantendrán durante la última semana de octubre. Tras el temporal, una inesperada interrupción de aire frío polar afectará gran parte de la Argentina.

Las lluvias afectarán el noroeste del país.
Se terminó el verano en primavera y vuelve el frío: hay alerta por lluvias y ráfagas en más de 50 localidades de Argentina

Desde Meteored informaron que "el ingreso de aire frío provocará heladas, afectando cultivos en pleno período crítico de desarrollo y generando preocupación en el sector agropecuario", durante el martes y miércoles próximos, que serán los días más fríos con "heladas generalizadas en el centro y sur de la región pampeana".

CABA pronóstico 27-10-25
Captura del SMN.

Por su parte, el SMN emitió para la jornada del lunes una serie de alertas por fuertes precipitaciones y ráfagas de hasta 80 km/h, en el comienzo de una semana donde se sentirá un marcado descenso de las temperaturas en el AMBA.

Por su parte, desde Meteored añadieron que "las localidades más frías probablemente se ubiquen sobre el centro-sudoeste bonaerense y zonas serranas de la provincia, con registros entre -2 y 2 °C en las mañanas del martes y miércoles".

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades afectadas

  • La Plata (Buenos Aires): 11.5 °C

  • Neuquén (Neuquén): 11.5 °C

  • Merlo (Buenos Aires): 11.3 °C –

  • Mar del Plata (Buenos Aires): 11.1 °C

  • Río Grande (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur): 10.6 °C

  • Azul (Buenos Aires): 10.5 °C

  • El Calafate (Santa Cruz): 9.8 °C / 8.2 °C

  • Río Cuarto (Córdoba): 9 °C / 5.2 °C

  • Maquinchao (Río Negro): 7 °C

  • Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur): 6.6 °C

play

play

play

play

play

play
