28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Salta: el ovnipuerto creado para recibir extraterrestes

En el corazón de los Valles Calchaquíes, un destino esconde un sitio único en el mundo que está lleno de misterio.

Por
De qué se trata este enigmático sitio en Salta.

De qué se trata este enigmático sitio en Salta.

  • El ovnipuerto de Cachi es el único en su tipo en Argentina.
  • Fue construido por el artista suizo Werner Jaisli, quien aseguró haber recibido un mensaje de seres cósmicos.
  • La estructura está formada por doce estrellas de piedra, visibles desde el aire.
  • Hoy es uno de los atractivos turísticos más curiosos del norte argentino.
A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar de las Pampas se consolida como un destino ideal para descansar en contacto con la naturaleza.
Te puede interesar:

La escapada de Buenos Aires a una playa en medio del bosque: ideal para ir en noviembre 2025

En la provincia de Salta, entre montañas, cardones y caminos de piedra, se esconde uno de los lugares más enigmáticos del país. El pequeño pueblo de Cachi, conocido por su historia y su encanto colonial, guarda un secreto que atrae a viajeros de todas partes: un ovnipuerto construido para recibir visitantes del espacio.

A 2.280 metros sobre el nivel del mar, y atravesado por la mítica Ruta 40, este rincón de los Valles Calchaquíes combina cultura ancestral, paisajes imponentes y una leyenda moderna que sigue despertando curiosidad. Su ovnipuerto, levantado con piedras y sin planos, se ha convertido en un símbolo del misterio y la imaginación humana.

Lo que comenzó como la obra de un artista visionario terminó transformándose en una atracción turística reconocida, visitada por quienes buscan conectar con lo desconocido y descubrir una parte distinta de la historia salteña. Fue construido por el artista suizo Werner “Bernard” Jaisli en 2008, luego de asegurar haber recibido un mensaje telepático que le indicó crear una señal visible desde el espacio.

ovnipuerto cachi 2

Dónde queda el ovnipuerto de Cachi

El ovnipuerto de Cachi está ubicado en las afueras del pueblo, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, provincia de Salta. La estructura, conocida como la Estrella de la Esperanza, fue hecha con más de 30 toneladas de piedra y se extiende sobre el suelo formando doce grandes figuras estrelladas, la mayor de ellas de 48 metros de diámetro.

Qué puedo hacer en el ovnipuerto de Cachi

  • Recorrer la estructura y observar las formaciones de piedra, que se destacan sobre el paisaje árido y montañoso.
  • Participar en visitas guiadas organizadas por la municipalidad o por guías locales, que relatan la historia de Jaisli y su enigmático mensaje cósmico.
  • Asistir a experiencias nocturnas de observación del cielo, donde los visitantes buscan luces extrañas o simplemente disfrutan del espectáculo de estrellas sobre los cerros.
  • Fotografiar el paisaje, ya que el contraste entre las figuras blancas del ovnipuerto y el entorno natural crea un escenario ideal para la fotografía.
  • Explorar Cachi y sus alrededores, incluyendo el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, la Iglesia San José y los talleres de artesanos donde se elaboran ponchos salteños tradicionales.
ovnipuerto cachi 3

Cómo llegar al ovnipuerto de Cachi

Para visitar el ovnipuerto de Cachi desde Buenos Aires, el primer paso es volar a la ciudad de Salta, ubicada a unos 1.500 kilómetros de la capital argentina. Desde allí, se puede continuar el viaje en auto o excursión por la Ruta Nacional 68 hasta Cafayate, y luego tomar la Ruta Nacional 40 hacia Cachi.

El recorrido total desde la ciudad de Salta hasta Cachi es de aproximadamente 162 kilómetros y puede realizarse en unas cuatro a cinco horas, atravesando paisajes imponentes como la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones. El camino está asfaltado en gran parte y ofrece miradores naturales ideales para detenerse y apreciar la vista.

Una vez en el pueblo, el ovnipuerto se encuentra a pocos minutos del centro, accesible por caminos de ripio señalizados. El sitio está abierto durante todo el año y puede visitarse de forma libre o con guía, siendo una parada imperdible para quienes buscan una experiencia diferente en el norte argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su nombre proviene de la palabra española alcázar.

Turismo en Argentina: el cerro poco conocido que es una verdadera maravilla

Atardeceres, morro y paisajes se llevan la atención de los turistas.

Playa de Brasil: este es el destino que aparece como la tendencia para 2026 por su paisaje paradisíaco

Si buscas una opción diferente en la reina del Plata, un escenario natural se presenta como un destino perfecto

Esta isla de Buenos Aires es ideal para visitar en familia y escaparse de la rutina

Córdoba tiene un maravilloso lugar con cascadas para refrescarse durante los días de calor.

Viajar a Córdoba: el lugar maravilloso donde las cascadas refrescan en los días de mucho calor

La región ofrece una experiencia de turismo gastronómico, con queserías y dulcerías típicas cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para recorrer estancias y queserías

El sitio forma parte de una ambiciosa obra ferroviaria iniciada en la década del 50.

Turismo en Argentina: los túneles que están en el medio de una selva tupida

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 8 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un frezzer

Hace 11 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 13 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 13 minutos
 El texto original no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical, ni sobre la elección interna en los gremios. 

Los principales puntos de la reforma laboral que el Gobierno impulsará en el nuevo Congreso

Hace 16 minutos