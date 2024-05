Por la demora en el tratamiento de la Ley Bases, el Gobierno ya evalúa posponer el Pacto de Mayo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró confiado en que el plenario de comisiones del Senado tendrá "definido el dictamen final" de la Ley Bases este martes y adelantó que el Gobierno evaluará la posibilidad de postergar el Pacto de Mayo en caso de que el proyecto no se apruebe antes del sábado 25.

"Creo que hacia el final del día tendremos un dictamen final", afirmó Francos este martes en diálogo con Radio Rivadavia. Sin embargo, aclaró que desde el momento de la firma "pasa una semana hasta el tratamiento en el seno de las comisiones", lo que complica los planes del Gobierno de tener aprobada la Ley antes del Pacto de Mayo.

"Sería nuestra intención pero no depende de nosotros, depende de los senadores que son los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante", reconoció el ministro.

Guillermo Francos Francos confió en que el dictamen de la Ley Bases estará listo este martes. Cámara de Diputados

"Si se termina, bien. Y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la Ley. Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina esto", anticipó.

Consultado sobre la posibilidad de pasar la fecha, respondió: "No lo estoy planteando. Veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos exactamente qué fechas manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir al 25 de mayo", aseguró.

Francos consideró que "todos los actores sociales tienen que participar de lo que fue la intención del Presidente, que es convocar a mirar una Argentina diferente para adelante" y, en ese sentido, no descartó invitar a la Confederación General del Trabajo (CGT) a participar del acto.

"Hemos conversado mucho con los dirigentes gremiales y tenemos que buscar también el camino de encuentro con ellos, poder llegar a mirar el país en conjunto, escuchar lo que tenemos que escuchar y que escuchen lo que también dice la sociedad. Tengo la expectativa de que podamos sentarnos a una mesa y conversar", concluyó.