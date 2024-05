Continúa el debate de la Ley Bases y la reforma fiscal en el Senado: el Gobierno espera lograr dictamen

El cruce entre Daer y un senador de La Libertad Avanza: "Me levanto y me voy"

El lunes fueron convocados referentes de distintos espacios para que den su punto de vista sobre los distintos puntos de ambas legislaciones pero debido a cuestiones de tiempo solo pudieron exponer 15 de los 40 convocados.

Senado plenario de comisiones Ley Base 8-5-24.png Continúa el debate de la Ley Bases y reforma fiscal.

Es debido a ello que se pasó a un cuarto intermedio para retomar el debate desde las 14 en la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer se cruzó con el senador de La Libertad Avanza por Jujuy Ezequiel Atauche, durante el plenario de comisiones en el Senado para discutir el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal. "No voy a aceptar que me falten el respeto, sino me levanto y me voy", advirtió el sindicalista.

En primera jornada de debate, Atauche cargó contra la CGT tras los dos paros generales que convocó para rechazar las medidas del gobierno de Javier Milei: "Entre 2019 y 2023 la inflación creció del 53% al 211% y la pobreza siete puntos. El salario perdió 39 puntos reales contra la inflación. ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? A nosotros nos hicieron un paro a los cinco meses y otro a los 45 días".

Embed - SDOR. EZEQUIEL ATAUCHE - PLENARIO 13-05-24

Luego, en medio de un clima tenso, Daer le respondió al senador y rechazó sus dichos. "Eso de dónde estábamos escondidos es una falta de respeto y no lo voy a aceptar, sino me levanto y me voy. A mí no me va a faltar el respeto. Lo que habla de la caída de cuatro años lo tuvimos en tres meses", enfatizó.

En tanto, mientras se interrumpían a los gritos, Atauche preguntó: "¿Esta indignación selectiva les agarró ahora?", a lo que el secretario general de la CGT replicó: "No sé por qué habla de indignación. Nadie está indignado. No se ponga nervioso".