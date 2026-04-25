25 de abril de 2026 Inicio
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Karina Milei encabezó un acto de LLA y convocó a "ganar la provincia de Buenos Aires"

La secretaria general de la Presidencia asistió a una cumbre de La Libertad Avanza en la localidad de Suipacha y llamó a "asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei".

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Karina Milei encabezó un acto en Suipacha.

Karina Milei encabezó un acto en Suipacha.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un acto de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Suipacha e instó a "ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei", de cara a las elecciones de 2027.

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La hermana del mandatario asistió al lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) y se refirió a los comicios del próximo año, ya que marcó que La Libertad Avanza buscará "consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei". Además, aseguró que el espacio realiza "el trabajo que durante años nadie hizo".

En tal sentido, cuestionó las políticas del Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, y advirtió que se debe "dar vuelta la realidad de esta provincia". También agregó que se deben implementar "las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei".

Karina Milei Suipacha
Karina Milei encabezó un acto en Suipacha.

Karina Milei encabezó un acto en Suipacha.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, pidió consenso en La Libertad Avanza: "Hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos".

"El Presidente nos pidió ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Por eso nos encontramos hoy junto a más de 1.500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios", agregó el diputado nacional Sebastián Pareja.

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