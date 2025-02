Pilar Ramírez, sobre la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza: "Hacía mucho que había decidido estar afuera del espacio"

La titular del bloque libertario en la Legislatura porteña, argumentó que el legislador "venía acompañando las políticas de Jorge Macri" y eso, "son cosas que no van alineadas con las políticas que tiene el Presidente". "Fue cerrar un ciclo y poner también claridad a la gente”, completó.

“Él venía acompañando las políticas de Jorge Macri, no solo lo que fue el Presupuesto o el Código Urbanístico, sino medidas que tenían que ver con sancionar la libertad, con el derecho de propiedad o meterse con los impuestos. Justamente cosas que no van alineadas con las políticas que tiene el Presidente. Y bueno, me parece que esto fue cerrar un ciclo y poner también claridad a la gente”, afirmó Ramirez.