Ramiro Marra, después de ser expulsado de La Libertad Avanza: "Voy a seguir defendiendo las políticas del Gobierno"

El legislador porteño aseguró que continuará con su respaldo hacia el oficialismo, a pesar de haber sido desplazado por "no seguir los lineamientos del partido".

"Me sorprendió el tuit al igual que a todos. No había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación", detalló el dirigente acerca de la publicación en la red social X que realizó LLA, durante la noche del jueves. En el escrito, el partido expuso que "Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible".