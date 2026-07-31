Paro docente: el Gobierno advirtió que CTERA deberá garantizar un "75% de la prestación habitual" El Ministerio de Capital Humano recordó que la reforma laboral obliga a mantener una cobertura mínima durante las medidas de fuerza, ya que la educación es un servicio esencial, y anticipó que el incumplimiento podrá derivar en sanciones legales. Por Agregar C5N en









El paro docente será el próximo 3 de agosto. Redes sociales

El Gobierno nacional respondió este viernes al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para el lunes 3 de agosto y recordó que la educación quedó comprendida como servicio esencial a partir de la Ley de Modernización Laboral, por lo que las instituciones alcanzadas por la medida deberán garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual.

La postura oficial quedó plasmada en un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, donde se remarcó que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa", en referencia a la convocatoria anunciada por el principal gremio docente del país.

Comunicado del Ministerio de Capital Humano. X: Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) Además, el Ejecutivo argumentó que la legislación intenta evitar la interrupción total de las actividades y preservar el derecho de los estudiantes a asistir a clases. En ese sentido, advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables", al tiempo que reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio educativo.

El mensaje oficial llegó pocas horas después de que CTERA ratificara la huelga prevista para el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo en varias provincias. El Ministerio de Capital Humano también señaló que continuará promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente para que se pueda acceder a la educación "aún durante las medidas de fuerza", en un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno y los sindicatos docentes.

Qué reclama CTERA con el paro nacional La CTERA convocó a un paro nacional para el lunes 3 de agosto, jornada que coincidirá con el regreso a las aulas tras el receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero. El sindicato denunció la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y cuestionó el recorte de fondos destinados al sistema educativo.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, aseguró que la medida es en defensa los derechos de los trabajadores de la educación y advirtió que los salarios continúan por debajo de la inflación. Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de las partidas nacionales para educación y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. El lunes 3 de agosto CTERA realizará un paro. Redes sociales La organización también expresó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y sostuvo que el ajuste presupuestario repercute de manera directa en el funcionamiento de las escuelas públicas y en las condiciones laborales de los docentes. El paro coincidirá además con una jornada nacional de protesta convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y distintos sectores del empleo público.