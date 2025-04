Patricia Bullrich intentó defender los dichos de Javier Milei en el acto de Malvinas: "Fue en sentido de ejemplaridad"

La Ministra de Seguridad señaló que lo que el Presidente quiso decir "no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no" sino, "fue un concepto de decir que a la Argentina van a querer venir todos cuando la Argentina sea una gran potencia".

Para la funcionaria, lo que el mandatario quiso decir "no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no" sino, "fue un concepto de decir que a la Argentina van a querer venir todos cuando la Argentina sea una gran potencia".

Durante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra Malvinas, a 43 años del conflicto bélico, Milei insistió con el reclamo por la soberanía de las islas y afirmó querer "ser una potencia para que los malvinenses quieran ser argentinos sin tener que disuadirlos”, algo que se contradice con el reclamo histórico argentino.

Milei acto malvinas 2.jpg Javier Milei junto a funcionarios del Gobierno durante el acto por Malvinas en Retiro. Juan Vargas /NA

"Lo que dijo no tuvo que ver con la autodeterminación o no. Me parece que lo que hace el Presidente es decir es que la discusión que hoy tenemos no ha tenido avances, sino hasta retrocesos", referenció Bullrich en un primer momento.

Para luego aclarar: "Fue un concepto de decir que a la Argentina van a querer venir todos cuando la Argentina sea una gran potencia, como hoy mucha gente de Centroamérica o de Latinoamérica, inclusive argentinos, quieren ir a Estados Unidos o se van a vivir a países donde sienten que tienen un mejor desarrollo".

"Entonces, cuando seamos primera potencia no va a haber ni que poner en discusión el tema, me parece que lo que hace el Presidente es decir, la discusión que hoy tenemos respecto a qué va a pasar es una discusión que no ha tenido avances de ningún tipo, y al revés, ha tenido hasta retrocesos. Pero si la Argentina es un país con bienestar, con trabajo, con buenos sueldos, con seguridad, la gente va a querer venir, y ahí también los que habitan las Malvinas", agregó la funcionaria en una entrevista con Cadena 3 Rosario.

Luis Petri: “Siendo potencia vamos a tener más chances de recuperar las Malvinas"

El Ministro de Defensa también se refirió este jueves a los dichos del mandatario al señalar: “El presidente dijo que es imprescindible cambiar la forma en la cual vamos a hacer este reclamo”.

En el mismo sentido, Petri remarcó que Argentina tiene que ser una “potencia” para tener mayores oportunidades de recuperar las islas a través de vías diplomáticas. “Siendo potencia, seguramente vamos a tener muchas más chances de recuperar las Islas Malvinas que con el discurso maniqueo del kirchnerismo”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre.