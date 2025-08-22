Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata La película cuenta la historia de un peculiar grupo de héroes, que son reunidos para acabar con una nueva amenaza,







'Thunderbolts', es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Este año no ha sido demasiado bueno para Marvel en cines, ya que ninguno de sus tres largometrajes ha arrasado como se esperaba. La cosa es aún más grave en el caso de 'Thunderbolts', ya que la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

'Thunderbolts' cuenta la historia de un peculiar grupo de héroes que son reunidos para acabar con una nueva amenaza, pero pronto descubren que han sido traicionados y deciden unir fuerzas para acabar con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell y Lewis Pullman completan el reparto principal.

Thunderbolts Cuándo estrenará Marvel Thunderbolts* en Disney+ Había grandes esperanzas en este cinta dirigida por Jake Schreier ('Bruja Escarlata y Visión'), pero a la hora de la verdad se convirtió en la película menos taquillera de Marvel de este 2025 con unos escasos 382,4 millones recaudados: 'Capitán América 4' hizo 415 millones, mientras que 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' suma ya 441.

Esa cifra también la sitúa como la quinta película de Marvel que menos dinero ha recaudado en cines, superando únicamente a 'The Marvels' (199,7 millones), 'El increíble Hulk' (265,5 millones), 'Capitán América: El primer vengador' (370,5 millones) y 'Viuda negra' (379,7 millones). Desde Variety ya dejaron claro que 'Thunderbolts' había causado pérdidas por valor de varios millones de dólares. Es probable que luego vaya a acabar salvando la papeleta por los ingresos por otras vías, pero dudo mucho que en Marvel consideren una prioridad volver a dar una aventura en solitario a Los Nuevos Vengadores.

Eso sí, a los personajes volveremos a verles en 'Vengadores: Doomsday', pero no sorprendería nada que Marvel haya hecho ajustes en su guion tras el pinchazo de 'Thunderbolts' para quitarles importancia. Sería una pena, porque al menos ha sido la mejor película del estudio en este año.

