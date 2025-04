Veterano de Malvinas cuestionó el discurso de Javier Milei: "Es traición a la Patria"

La fotógrafa que reveló una parte inédita de Malvinas: "La historia no contada son ellas"

El veterano fue el primero en hablar este 2 de abril, Día de los veteranos y caídos en Malvinas , en Ushuaia , y aseguró que cuando escuchó el texto completo que dio el mandatario en la Plaza San Martín, tuvo que volver y rehacer su discurso: "Me dejó sin palabras, fue muy feo".

"Yo a este hombre lo voté en segunda instancia, como el 65 % de los argentinos. Pero cuando lo escuché completo ahora, no lo puedo dejar pasar. Es imposible. No hay perdón", enfatizó.

En el programa Minuto Uno, en C5N, con la conducción de Gustavo Sylvestre, el exsoldado destacó: "No me importa que admire a Thatcher (Margaret). Lo que está haciendo no ayuda a los objetivos del tema, y todo lo hecho hasta ahora". En este sentido, destacó que desde 1983 hasta la fecha "se hizo todo mal" en materia de soberanía y el reclamo ante el Reino Unido.

Parodi estuvo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la ciudad fueguina de Ushuaia, sobre la solución de la autodeterminación de los isleños sobre las Islas Malvinas. "No corresponde para nada. Parece que está convencido que va por buen camino", sentenció.

Aseguró que ya están hablando con la Federación de Veteranos de Malvinas para hacer un rechazo público y ver qué acciones le pueden caber al libertario por su dichos, entre ellos la figura de "traición a la Patria".

A 43 años del conflicto bélico, Milei aseguró querer "ser una potencia para que los malvinenses quieran ser argentinos sin tener que disuadirlos”, lo que contradice con el reclamo histórico argentino y que fue repudiado masivamente.