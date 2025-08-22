22 de agosto de 2025 Inicio
El delantero forzó su salida del West Ham con una advertencia insólita. Su carrera dejó números brillantes y un regreso inolvidable al Olympique de Marsella.

Payet volvió a ser el emblema de Olympique.

Payet volvió a ser el emblema de Olympique.

Dimitri Payet es un futbolista francés con una destacada trayectoria en el fútbol europeo con un último paso en el mundo del fútbol en el Vasco da Gama de Brasil. Su talento le dio un lugar en importantes clubes y en la selección de su país, pero también se ganó los principales titulares gracias a un episodio tan llamativo como polémico. El mediapunta, figura indiscutida del Olympique de Marsella, llegó a desafiar todos los códigos del deporte cuando presionó para abandonar el West Ham y regresar al club de sus amores.

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Luego de brillar con la camiseta del conjunto inglés, donde llamó la atención con su pegada y su precisión en la pelota parada, el jugador sorprendió al declararse en rebeldía. Lo que en otros casos se traduce en faltar a entrenamientos o expresar públicamente el deseo de ser transferido, en su caso alcanzó un nivel extremo que sacudió al mundo del fútbol.

Convencido de que su futuro debía estar en Marsella, Dimitri Payet llegó a advertir que, si no le permitían salir del West Ham, se lesionaría a propósito rompiéndose los ligamentos cruzados de la rodilla. Una amenaza drástica que reflejaba hasta qué punto estaba dispuesto a forzar su regreso a Francia, donde había alcanzado gran reconocimiento en sus primeras temporadas.

"Juro que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me lesionaré a mí mismo", lanzó. “Soy un ser humano y tengo derecho a decidir mi destino”, fueron las palabras con las que defendió su postura en aquel momento. La presión terminó con el traspaso en enero de 2017 y, desde entonces, Payet volvió a ser el emblema de un Olympique que buscaba recuperar protagonismo en Europa.

El paso de Payet por el fútbol

La carrera de Dimitri Payet comenzó en el Nantes, donde dio sus primeros pasos como profesional antes de consolidarse en el Saint-Étienne, club en el que mostró su capacidad de generar juego. En ese período disputó 148 partidos, convirtió 25 goles y repartió 33 asistencias, lo que le permitió dar un salto a un equipo con mayores aspiraciones.

Su llegada al Lille significó otro punto de crecimiento, con 95 encuentros oficiales en los que firmó 19 tantos y 30 asistencias, consolidándose como uno de los mediapuntas más completos de la liga francesa. Este rendimiento lo llevó en 2013 al Olympique de Marsella, donde tuvo un primer ciclo destacado con 83 partidos y 29 asistencias en dos temporadas.

El gran salto internacional llegó con el West Ham, donde disputó 66 partidos, marcó 18 goles y entregó 25 asistencias. Sin embargo, su deseo de regresar a Francia lo llevó a protagonizar el controvertido episodio que cambió el rumbo de su carrera.

Ya de vuelta en Marsella, Payet se transformó en referente indiscutido. En su segundo ciclo sumó más de 250 partidos, 61 goles y 78 asistencias, siendo pieza clave en la reconstrucción del club y referente en cada competición local e internacional.

Este año, se sumó al Vasco da Gama, en donde disputó 17 partidos y repartió 3 asistencias. En total, su trayectoria profesional acumuló 674 partidos oficiales, con 145 goles y 187 asistencias, cifras que lo ubican entre los grandes talentos de su generación.

