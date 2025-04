Javier Milei volvió a reclamar la soberanía de las Malvinas con un polémico guiño a los isleños: "Queremos ser potencia para que ellos prefieran ser argentinos"

Durante los escasos minutos que duró el discurso, transmitido por cadena nacional, Milei sacó a relucir sus clásicos latiguillos: cuestionó a la "casta política" y aquellos discursos "populistas" de gobiernos anteriores.

Milei acto malvinas 2.jpg Javier Milei brindó un breve discurso en el acto por Malvinas. Juan Vargas /NA

Luego reivindicó la soberanía de Argentina sobre las islas y señaló: “Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

En el mismo sentido, remarcó: ”Por eso mismos emprendimos el camino liberador que estamos transitando para Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía".

Previo a ello, Milei había cuestionado que "durante las últimas décadas nuestra demanda por las islas fue damnificada por las decisiones diplomáticas, económicas y políticas de la casta política" y apuntó contra gestiones anteriores por "el desarme y la demonización deliberada de las fuerzas armadas".

Ante ello, remarcó su política de gobierno, la cual se encuentra "alineada a los países libres" y busca "fortalecer aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse, eliminando las que sobran". "Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano", lanzó.

malvinas 2.jpg Martín Menem, Luis Petri y Karina Milei estuvieron presentes en el acto.

La ceremonia se llevó a a cabo en el cenotafio de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde también estuvieron presentes autoridades del Gobierno nacional, fuerzas militares, excombatientes y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. El acto careció de emoción y dejó la sensación de que se hizo solo para cumplir con la fecha.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue parte del evento en la Ciudad de Buenos Aires ya que viajó hasta Ushuaia para participar de una conmemoración que se hará en la ciudad fueguina. Tras el acto, Javier Milei realizará un viaje relámpago a los Estados Unidos para recibir un premio y espera reunirse con Donald Trump.

Veteranos de guerra no pudieron ingresar al acto de Malvinas

A minutos de comienzo del acto, un grupo de veteranos de guerra se encontraron con la sorpresa de no poder ingresar al lugar donde el presidente Javier Milei brindó su discurso. Las autoridades encargadas de la organización y el control de los accesos argumentaban que los excombatientes no estaban en un listado que les autorizaba el ingreso.

"El año pasado estuvimos en este acto al lado del Presidente y la verdad que nos extraña que no podamos estar en el mismo acto y lo estemos mirando desde afuera. Lo que creo que pasa es que el veterano es el jamón del sándwich, cuando se dividen las cosas siempre nosotros pagamos los platos rotos la política", señaló Fabian, excombatiente de Malvinas al periodista de C5N, Alejandro Moreyra.

Por su parte, otro veterano de guerra aseguró no poder entender el motivo de su no ingreso. "No poder participar no está bueno. Me da dolor porque vinimos todos los años y hoy estamos detrás de las vallas. La verdad que me sorprende".