La nueva parrilla de Palermo que ahúma cada bocado con precisión artesanal FOGA combina técnicas tradicionales de cocción lenta con una cuidada selección de leñas, en un entorno que celebra el fuego, el sabor y la experiencia compartida. Por







Este nuevo restaurante se encuentra en el corazón del barrio de Palermo.

FOGA es una parrilla contemporánea que reinterpreta la tradición argentina a través del humo. Ubicada en una esquina emblemática del barrio de Palermo, su propuesta se construye desde el método: cortes tratados con cocción lenta, blend de leñas cuidadosamente equilibrado y un ahumador de doble cámara que trabaja durante más de doce horas. La técnica, inspirada en el barbecue típico, convive con sabores locales y una atención minuciosa al detalle.

Al ingresar al restaurante, el clima invita a quedarse. En una casona de tres pisos refaccionada, se alternan salones con diseño actual, materiales nobles y objetos de época. El Patio, con cocina a la vista, deja ver el corazón del proyecto: los ahumadores en funcionamiento.

FOGA_01995 En el salón de planta baja, boxes de cuero y mesas cómodas ofrecen otro entorno. En el entrepiso, un espacio más privado pensado para reuniones más íntimas, el clima de calidez es lo que prevalece. En el último nivel, la terraza convoca a almuerzos y atardeceres para disfrutar sin prisa.

Qué se puede probar en FOGA La experiencia arranca con un vermut de bienvenida y panera casera. En la carta destacan las ribs, el brisket de cocción prolongada y el vacío ahumado. También hay clásicos al grill como entraña o bife de chorizo. Entre las entradas, se puede probar tortilla con carne ahumada, panceta glaseada o mollejas crocantes.

Para el formato entrepanes, hay opciones como pulled pork, burger de roast beef o pastrami casero. Los principales incluyen la costilla ahumada con papas fritas y platos vegetarianos como humita cremosa o panuozzo de berenjena.

FOGA7891 La cava exhibe más de 300 etiquetas y la coctelería acompaña con clásicos y tragos de autor. FOGA, que está abierto todos los días al mediodía y por la noche, invita a descubrir una nueva forma de comer carne en Buenos Aires, con técnicas precisas, sabores profundos y un entorno que conecta con lo esencial. FOGA_01616 Dónde queda FOGA Este nuevo restaurante se encuentra en el corazón del barrio de Palermo, en la calle Honduras 5098. Su horario de atención es todos los días de 12 a 00 h.