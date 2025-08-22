Cuáles son los sepulcros de famosos argentinos que se convirtieron en monumentos históricos Apenas ocho mujeres argentinas tienen esta denominación. Sus tumbas, en Buenos Aires y el interior, reflejan la memoria de pioneras que marcaron la historia. Por







Se encuentran escritoras, artistas, pioneras de la medicina y referentes sociales. Wikipedia

Los cementerios de nuestro país guardan varias joyas históricas que trascienden el recuerdo familiar. Entre mausoleos y tumbas de personalidades ilustres, algunas sepulturas fueron declaradas monumentos nacionales por su relevancia cultural, artística o por la trayectoria de quienes descansan en esos lugares.

Pese a eso, la cantidad de mujeres reconocidas en este ámbito resulta llamativamente menor en comparación con los hombres. La disparidad se refleja en los números, ya que mientras que existen más de 150 sepulcros de figuras masculinas con rango de monumento histórico, apenas ocho pertenecen a mujeres destacadas.

Dentro de este reducido grupo se encuentran escritoras, artistas, pioneras de la medicina y referentes sociales cuyas tumbas, además de rendir homenaje, buscan preservar su memoria para las futuras generaciones. El listado incluye sepulturas ubicadas en Buenos Aires y también en provincias del interior, convirtiéndose en un recorrido que mezcla historia, arte y memoria colectiva.

Sepulcro Alfonsina Storni Redes sociales Cuáles son las tumbas de argentinos famosos que pasaron a ser monumentos históricos En la ciudad de Buenos Aires se concentran varias de estas tumbas. En el Cementerio de la Recoleta se encuentran los sepulcros de María de los Remedios de Escalada, esposa del general José de San Martín, Delfina Vedia de Mitre, primera mujer en acompañar a un presidente durante un mandato completo y Mariquita Sánchez de Thompson, referente social clave de la etapa independentista. También se suma el de Cecilia Grierson, primera médica argentina, ubicado en el Cementerio Británico. Dentro de la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad descansa la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula.

En el interior del país, tres sepulturas completan la nómina: la de Paula Albarracín de Sarmiento, madre de Domingo Faustino, en San Juan, la de la escultora Lola Mora, en Tucumán y la de Margarita Weild, sepultada junto a su esposo, el general José María Paz, en Córdoba. Este último caso guarda similitudes con el de Delfina Vedia, ya que ambos descansan en mausoleos familiares que fueron elevados a la categoría de monumento.