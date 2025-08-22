22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los sepulcros de famosos argentinos que se convirtieron en monumentos históricos

Apenas ocho mujeres argentinas tienen esta denominación. Sus tumbas, en Buenos Aires y el interior, reflejan la memoria de pioneras que marcaron la historia.

Por
Se encuentran escritoras

Se encuentran escritoras, artistas, pioneras de la medicina y referentes sociales.

Wikipedia

Los cementerios de nuestro país guardan varias joyas históricas que trascienden el recuerdo familiar. Entre mausoleos y tumbas de personalidades ilustres, algunas sepulturas fueron declaradas monumentos nacionales por su relevancia cultural, artística o por la trayectoria de quienes descansan en esos lugares.

Te puede interesar:

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Pese a eso, la cantidad de mujeres reconocidas en este ámbito resulta llamativamente menor en comparación con los hombres. La disparidad se refleja en los números, ya que mientras que existen más de 150 sepulcros de figuras masculinas con rango de monumento histórico, apenas ocho pertenecen a mujeres destacadas.

Dentro de este reducido grupo se encuentran escritoras, artistas, pioneras de la medicina y referentes sociales cuyas tumbas, además de rendir homenaje, buscan preservar su memoria para las futuras generaciones. El listado incluye sepulturas ubicadas en Buenos Aires y también en provincias del interior, convirtiéndose en un recorrido que mezcla historia, arte y memoria colectiva.

Sepulcro Alfonsina Storni

Cuáles son las tumbas de argentinos famosos que pasaron a ser monumentos históricos

En la ciudad de Buenos Aires se concentran varias de estas tumbas. En el Cementerio de la Recoleta se encuentran los sepulcros de María de los Remedios de Escalada, esposa del general José de San Martín, Delfina Vedia de Mitre, primera mujer en acompañar a un presidente durante un mandato completo y Mariquita Sánchez de Thompson, referente social clave de la etapa independentista. También se suma el de Cecilia Grierson, primera médica argentina, ubicado en el Cementerio Británico. Dentro de la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad descansa la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula.

En el interior del país, tres sepulturas completan la nómina: la de Paula Albarracín de Sarmiento, madre de Domingo Faustino, en San Juan, la de la escultora Lola Mora, en Tucumán y la de Margarita Weild, sepultada junto a su esposo, el general José María Paz, en Córdoba. Este último caso guarda similitudes con el de Delfina Vedia, ya que ambos descansan en mausoleos familiares que fueron elevados a la categoría de monumento.

Sepulcro Delfina Vedia de Mitre

El patrimonio también incluye tumbas de extranjeras que dejaron huella en la educación argentina. En el Cementerio Británico descansan las maestras sarmientinas Minnie y Frances Armstrong, Jennie Howard y Sara Chamberlain, mientras que en la Recoleta se encuentra la de la educadora polaca Emma Nicolay de Caprile, obra del escultor Lucio Correa Morales.

La normativa que regula estas declaratorias se remonta a 1947 y establece que deben pasar al menos 50 años desde la muerte de la persona para poder evaluar con mayor objetividad sus méritos. Este marco legal explica por qué muchos sepulcros aún no cuentan con la distinción, incluso los de figuras tan emblemáticas como Eva Duarte de Perón, cuyo mausoleo en la Recoleta es uno de los más visitados por turistas de todo el mundo.

Noticias relacionadas

La IA proyecta cómo podrían ser las mascotas del futuro.

¿Seguirán siendo animales? Cómo serán las futuras mascotas según la inteligencia artificial

La estación estará cerrada aproximadamente por dos meses.

El lunes cierran la estación de subte Carlos Gardel por obras de renovación integral

El espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

La Ciudad recuperó un predio ocupado hace 12 años por la agrupación política de Castells

play

Paro de controladores aéreos: cancelaciones y reprogramaciones en el primer día de la medida de fuerza

play

Fentanilo contaminado: la Justicia ordenó 14 nuevos allanamientos

Después de la ciclogénesis vuelven el mal tiempo y las lluvias. 

Cambió el pronóstico y vuelve el mal tiempo: a qué hora empieza la lluvia en el AMBA

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

Javier Milei vuelve a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Milei cierra una semana agitada con un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario

Hace 21 minutos
play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 38 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 42 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 49 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 56 minutos