22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

A través del decreto 601/2025 en el Boletín Oficial se le exige al interventor Alejandro Vilches "elaborar un informe detallado sobre la situación del organismo y proponer medidas para mejorar su funcionamiento".

Por
El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad
El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El Gobierno hizo oficial este viernes la intervención por 180 días de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que estallara el escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas en la compra de medicamentos e involucra al extitular, Diego Spagnuolo, y varios funcionarios nacionales.

Te puede interesar:

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

El Decreto 601/2025 publicado en el Boletín Oficial establece la intervención con el objetivo de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de prestaciones para personas con discapacidad.

En tal sentido, le exigen al nuevo interventor, Alejandro Alberto Vilches "elaborar un informe detallado sobre la situación del organismo y proponer medidas para mejorar su funcionamiento" y "reorganizar la agencia asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y la correcta administración de recursos".

aviso_330214

Se limita la designación de la Subdirectora Ejecutiva, Romina Gisele Núñez, en el contexto de esta intervención. Esta normativa impacta directamente en la atención y derechos de las personas con discapacidad en Argentina.

Qué dicen los audios del escándalo

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1958253592655409655&partner=&hide_thread=false

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes".

En el tercer audio, dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes".

En el cuarto audio, Spagnuolo dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo".

En el sexto audio, habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, Spagnuolo arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El INTA, uno de los organismos afectados por la medida.

El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE y el INV

El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: Lo están llevando al abismo.

El duro mensaje de Marcela Pagano a Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo"

maria eugenia vidal y el reflejo del malestar de una parte del pro

María Eugenia Vidal y el reflejo del malestar de una parte del PRO

Se conoció el destino del ex Instituto Perón.

El Gobierno anunció qué hará con el edificio donde funcionaba el ex Instituto Perón

play

Bullrich responsabilizó al Gobierno bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Axel Kiciloff y Javier Milei: ambos afrontan elecciones claves. 

Elecciones en la Provincia: Fuerza Patria aventaja a LLA por dos puntos y mantiene una amplia ventaja en la Tercera

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

Javier Milei vuelve a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Milei cierra una semana agitada con un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario

Hace 9 minutos
play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 25 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 30 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 37 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 44 minutos