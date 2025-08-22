El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

A través del decreto 601/2025 en el Boletín Oficial se le exige al interventor Alejandro Vilches "elaborar un informe detallado sobre la situación del organismo y proponer medidas para mejorar su funcionamiento".

El Gobierno hizo oficial este viernes la intervención por 180 días de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , luego de que estallara el escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas en la compra de medicamentos e involucra al extitular, Diego Spagnuolo , y varios funcionarios nacionales.

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

El Decreto 601/2025 publicado en el Boletín Oficial establece la intervención con el objetivo de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de prestaciones para personas con discapacidad.

En tal sentido, le exigen al nuevo interventor, Alejandro Alberto Vilches "elaborar un informe detallado sobre la situación del organismo y proponer medidas para mejorar su funcionamiento" y "reorganizar la agencia asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y la correcta administración de recursos".

Se limita la designación de la Subdirectora Ejecutiva, Romina Gisele Núñez , en el contexto de esta intervención. Esta normativa impacta directamente en la atención y derechos de las personas con discapacidad en Argentina.

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1958253592655409655&partner=&hide_thread=false Exclusivo en #Argenzuela: Los audios que demuestran el esquema de corrupción en el gobierno



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/GNlrNjaPUY — C5N (@C5N) August 20, 2025

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes".

En el tercer audio, dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes".

En el cuarto audio, Spagnuolo dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo".

En el sexto audio, habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, Spagnuolo arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.