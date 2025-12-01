Patricia Bullrich detalló el proyecto de reforma del Código Penal: buscará endurecer las penas por corrupción

La ministra de Seguridad, quien dejará su cargo este lunes para asumir como senadora, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada y precisó la iniciativa que el Gobierno intentará aprobar en el Congreso.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que detalló el proyecto de reforma del Código Penal , que el Gobierno buscará que se apruebe en el Congreso en el marco de las próximas sesiones extraordinarias.

La iniciativa de reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno solidifica penas para delitos graves, como homicidios, abuso sexual, narcotráfico, robos agravados, trata de personas y pornografía infantil. Además, suprime la prescripción de delitos lesivos como el homicidio agravado y el abuso sexual.

En tal sentido, la senadora electa de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires afirmó que el proyecto asegura que las penas se cumplan en el 82% de los ilícitos. También establece que las cadenas perpetuas no tendrán un límite de tiempo.

En tanto, la administración libertaria definió la iniciativa como "indispensable" , ya que reemplazaría a las leyes actuales, que fueron elaboradas hace un siglo y se encuentra desactualizada. Se trató de la despedida de Bullrich como ministra, ya que dejará su cargo este lunes para asumir en el Senado el 10 de diciembre.

Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio , remarcó la importancia del proyecto: "En el marco del Plan Tolerancia Cero y en cumplimiento con el principal mandato que nos dio la sociedad, que es terminar con la inseguridad, hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso".

"Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas. Actualmente cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados", advirtió en esta línea.

El documento fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal que se formó en 2024, integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.

La renuncia de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad para asumir en el Senado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renunció a su cargo con una carta enviada al presidente Javier Milei, ya que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bullrich expuso en la red social X su carta dirigida a Milei, en la que confirmó su renuncia como titular de la cartera de Seguridad, que se concretará este lunes: "Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1º de diciembre de 2025".

En tal sentido, se refirió a su objetivo como ministra. "Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", expresó.

"Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país", agregó en esta línea.

En tanto, Bullrich destacó su asunción en el Congreso y sostuvo su corriente ideológica. "El próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad", marcó.

También remarcó la trayectoria de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien la reemplazará en el cargo: "Por último, le deseo el mayor de los éxitos a la futura Ministra, Mg. Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella".

"Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz", señaló.