Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Se vienen reformas muy importantes"

La ministra de Seguridad encabezará la bancada del partido libertario en la Cámara alta desde el 10 de diciembre, luego del triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei confirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , encabezará el bloque de La Libertad Avanza en el Senado , luego del triunfo del espacio libertario en las elecciones legislativas que se llevaron adelante el 26 de octubre.

Bullrich expuso un video en las redes sociales de una reunión que Milei mantuvo con legisladores electos libertarios, en el que marcó que la ministra de Seguridad presidirá el bloque del oficialismo en la Cámara alta. "Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso que va a permitir que Argentina sea grande nuevamente" , expresó el jefe de Estado.

"Esto es fundamental. Cuando tienen una duda, vayan sobre quién articula. En el Senado la persona que va a articular es la doctora Bullrich" , agregó. La ministra de Seguridad dejará ese cargo para asumir en la Cámara alta el 10 de diciembre y reemplazará a Ezequiel Atauche como máxima autoridad del bloque de La Libertad Avanza.

Por su parte, Bullrich le agradeció al mandatario y destacó su próximo rol legislativos: "Muchas gracias al Presidente Javier Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita".

La Libertad Avanza ganó las elecciones para la Cámara de Diputados en varios distritos y las claves de su triunfo estuvieron en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el categórico triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde junto al PRO, Patricia Bullrich superó el 50%.

El encuentro entre Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza y el PRO para preparar las próximas reformas

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a más de un centenar de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, en el primer encuentro político amplio desde las elecciones.

Se trató del primer encuentro del Presidente, que también busca sancionar su primer Presupuesto, con sus diputados y senadores desde el triunfo electoral del 26 de octubre. En total, más de 100 legisladores se reunieron en el Salón Pueblos Originarios, en una cita clave para ordenar la estrategia parlamentaria antes de enviar al Congreso el paquete de reformas que el Gobierno busca presentar como el núcleo de su segunda etapa.

La reunión fue la secuela de la de este martes, cuando Karina Milei encabezó un encuentro con los diputados electos de LLA, en un repaso del escenario legislativo donde se bajó línea sobre la agenda de reformas.

El Presidente retomó esa dinámica con un gesto de mayor volumen político. En la reunión de este miércoles están presentes tanto los legisladores en ejercicio como los que asumirán en diciembre. Desde Casa Rosada anticipan que Milei hablará sobre la importancia de mantener coherencia en el Congreso y de defender las reformas "sin titubeos".