Bullrich deja Seguridad y asume en el Senado: el mensaje clave y la nueva Agencia de Migraciones La exministra oficializó su salida y presentó a Alejandra Monteoliva como la nueva titular del Ministerio de Seguridad. Lo hizo en la presentación de la polémica Agencia Nacional de Migraciones. Bullrich se va, pero mantendrá su línea rígida de acción desde el Congreso. Por







Bullrich y Monteoliva juntas en la presentación de la ANM

En un acto que combinó la formalidad administrativa con el mensaje político, Patricia Bullrich presentó a la nueva titular de la del Ministerio de Seguridad y adelantó cómo funcionará la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), Alejandra Monteoliva, y dio por finalizada su etapa como Ministra de Seguridad.

La ahora exfuncionaria, que debe asumir su banca en el Senado, aseguró que su "vuelta" al Congreso es un paso necesario para consolidar las bases políticas del Gobierno. Sin embargo, el acto no fue solo una despedida, sino una clara demostración de que su influencia en las áreas sensibles se mantendrá desde su nuevo rol.

Bullrich repasó el trabajo realizado en su mandato como ministra y celebró la creación del nuevo organismo, que estará en la órbita del Ministerio de Seguridad: “Lograr una nueva forma de administrar las migraciones, logrando algo más integral, con todas las provincias. Una mirada federal y nacional”, describió los objetivos de la nueva ANM.

La nueva Agencia Nacional de Migraciones “Hoy Argentina ha logrado que esas grandes bandas de crimen organizado que están en países vecinos, estén aquí muy controladas y en un tamaño absolutamente reducido”, resaltó el trabajo que hizo el gobierno en política migratoria y control de bandas narco.

Luego, cerró su mensaje con la intención que tiene el gobierno a futuro: “Un control migratorio que no es solamente abarque la frontera formal, sino que cubra todos los kilómetros de límite argentino, para que estén protegidos”, detalló sobre las metas a largo plazo.

La dirigente replicó en su cuenta de X las ideas que reprodujo en su discurso: "Lo seguro: mientras estemos nosotros, continuará la doctrina de seguridad que dio resultados en nuestro país", defendió su doctrina la futura senadora. Embed Me tocó encabezar el último Consejo de Seguridad Interior como Ministra de Seguridad Nacional. Estos años logramos establecer un camino común: combatir al narcotráfico y garantizar que en la Argentina el que las hace, las paga.



Alejandra queda al frente. Es parte de mi equipo… pic.twitter.com/oG41lV9Nvh — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 25, 2025 En su presentación, Alejandra Monteoliva también tuvo tiempo para agradecer a su antecesora: "Seguiremos trabajando convencidos de que 'El que las hace las paga' pero también queremos que cada vez la hagan menos. Ahí está la seguridad", parafraseó a su antecesora.