Patricia Bullrich anticipó que rechazará el pliego de la fiscal que solicitó agravar la pena Chocobar

La jefa de La Libertad Avanza cuestionó a la candidata Susana Pernas durante una audiencia y explicó los motivos de su postura, vinculados con el expediente del expolicía condenado por un hecho de gatillo fácil ocurrido en 2017.

Patricia Bullrich le marcó el terreno al Gobierno otra vez y anticipó que votará contra la designación de Susana Pernas.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que votará contra el pliego de la fiscal Susana Pernas para los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal. Lo hizo durante la Comisión de Acuerdos, donde cuestionó su intervención en la causa Chocobar y anticipó que su voto será negativo.

Patricia Bullrich advirtió que "las reformas tienen que llegar al día a día del ciudadano"

Bullrich centró sus críticas en el pedido de pena contra Chocobar y en el recurso presentado posteriormente ante la Corte Suprema. "Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan", advirtió la senadora, quien sostuvo además que Pernas no debería continuar en la Justicia.

Durante la audiencia, la exministra de Seguridad también interrogó directamente a la candidata sobre el criterio aplicado en aquel expediente: "Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?". Para Bullrich, ese tipo de decisiones genera consecuencias sobre las fuerzas de seguridad y le deja "grandes dudas".

La senadora defendió además una modificación del criterio judicial que, según su mirada, afecta a los efectivos que intervienen frente al delito. "En la Argentina en muchísimos casos ha habido policías que por el accionar correcto han sido juzgados", señaló Bullrich. Luego agregó: "Yo creo que esa es una doctrina que tiene que cambiar para que la Policía pueda sentirse respaldada".

En otro tramo del intercambio, Bullrich volvió sobre el caso y retrucó: "Para usted, Chocobar, en este caso, ¿actuó como delincuente o como policía?". Pernas respondió que nunca afirmó que hubiera actuado como un delincuente, mientras que la senadora volvió a reivindicar al expolicía y definió su accionar como un "acto heroico".

En el caso Chocobar, Susana Pernas remarcó que al efectivo le correspondía una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación.

Bullrich cerró la discusión con una defensa de su postura frente a la candidata judicial: "Usted podrá sentirse injustamente tratada. Este es un caso que fue de público conocimiento y usted tomó una posición. Banque su posición". La senadora anticipó así que mantendrá su rechazo al pliego si finalmente llega al recinto del Senado.

Qué ocurrió en el caso Chocobar y cuál fue el rol de Susana Pernas

El caso Chocobar se originó el 8 de diciembre de 2017, cuando el policía bonaerense Luis Chocobar intervino tras un violento asalto contra el turista estadounidense Frank Joseph Wolek en La Boca y, en medio de la persecución, el efectivo disparó y mató a Juan Pablo Kukoc, uno de los atacantes.

La discusión judicial se concentró en determinar si Chocobar había actuado dentro de sus funciones o si se había excedido. En primera instancia fue condenado por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, mientras la fiscal Susana Pernas remarcó que correspondía una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación.

Luis Chocobar es el ex policía que disparó contra Juan Pablo Kukoc, quien murió durante una persecución después de apuñalar a un turista estadounidense. Web

Pernas descartó que se tratara de un caso de "gatillo fácil", pero consideró que existió un exceso en el accionar policial y cuestionó la forma en que se produjeron los disparos contra Kukoc; luego, la defensa de Chocobar consiguió una revisión del fallo ante la Cámara de Casación.

Después de esa instancia, la fiscalía de Pernas recurrió ante la Corte Suprema para intentar modificar la resolución y obtener una pena mayor para el expolicía, decisión que años después fue recordada por Bullrich durante la audiencia en el Senado, donde cuestionó el criterio adoptado en aquella causa.