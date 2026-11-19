La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó cambios impositivos y laborales para aliviar a las pequeñas y medianas empresas. Propuso modificar el pago del IVA, agilizar las devoluciones de saldos a favor y reducir las cargas sociales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó cambios impositivos y laborales para aliviar a las pequeñas y medianas empresas.

Patricia Bullrich volvió a plantear diferencias con la política económica del Gobierno de Javier Milei y Luis Caputo. Esta vez, la senadora nacional reclamó una serie de modificaciones tributarias y laborales para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar sus posibilidades de producción, inversión y generación de empleo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la jefa del bloque oficialista en el Senado sostuvo que es necesario reducir las trabas que enfrentan las empresas y revisar distintos aspectos del sistema impositivo. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", expresó.

Entre los principales cambios que propuso, Bullrich hizo hincapié en el funcionamiento del IVA. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura" , afirmó, al plantear que las empresas no deberían tener que afrontar ese impuesto antes de recibir el dinero correspondiente a sus ventas.

También reclamó acelerar la devolución de los saldos a favor que acumulan las compañías, actualizar los mínimos de retenciones y eliminar las percepciones que representan una carga adicional para el sector productivo.

No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo. Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo. IVA, saldos, retenciones y… pic.twitter.com/yIX1aLELfF

En materia laboral, la legisladora planteó la posibilidad de establecer un mínimo no imponible para las cargas sociales y separar las prestaciones sociales de las obligaciones vinculadas con el empleo. El objetivo, según explicó, es reducir los costos que deben afrontar las pequeñas empresas para incorporar trabajadores.

"Tenemos que tener impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa", sostuvo.

Pese a los cuestionamientos sobre algunos aspectos del esquema económico, Bullrich buscó aclarar que sus propuestas no representan un planteo para modificar el programa de Milei. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló en su publicación.

Por último, manifestó su respaldo a los emprendedores y empresarios del sector y expresó su expectativa de que las pequeñas compañías puedan expandirse y convertirse en empresas medianas y grandes. "Porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó.

Javier Milei descartó la posibilidad de correr a Patricia Bullrich: "¿Cómo la vamos a echar? Es mi socia política"

El presidente Javier Milei descartó la expulsión de la senadora Patricia Bullrich de La Libertad Avanza (LLA) y la definió como su "socia política" durante una entrevista televisiva concedida este miércoles a la señal A24, donde además atribuyó las versiones de ruptura a sectores opositores.

Consultado sobre la posibilidad de apartar a la legisladora del espacio oficialista, el mandatario rechazó esa versión de plano y destacó su rol parlamentario. "¿Pero cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores. Es mi socia política", respondió Milei a la pregunta de Eduardo Feinmann.