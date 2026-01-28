28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3852 del miércoles 28 de enero de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de enero de 2026.

Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de enero de 2026.

Redes Sociales

Este miércoles 28 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de enero de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3851 del sábado 24 de enero de 2026

Loto Plus: resultados del miércoles 28 de enero de 2026

NÚMERO PLUS: 4

Loto Tradicional del miércoles 28 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 11 - 12 - 17 - 27 - 35 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.714.394.389

5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $1.108.656

4 aciertos: 572 ganadores. Premio: $4.652

Loto Match del miércoles 28 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 06 - 07 - 09 - 18 - 33 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $6.767.112.771

Loto Desquite del miércoles 28 de enero de 2026

Los números seleccionados fueron: 13 - 17 - 18 - 22 - 26 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $582.450.630

Loto Sale o Sale del miércoles 28 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 05 - 09 - 31 - 32 - 38 - 44

5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $34.267.563

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 31 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $26.960.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45; con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 y el 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego, solo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3343 del miércoles 28 de enero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del domingo 25 de enero.

Quini 6: un ganador se llevó más de $1.270 millones

Resultados del Loto Plus del miércoles 21 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3850 del miércoles 21 de enero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del domingo 25 de enero.

Quini 6: resultados del sorteo 3.341 del miércoles 21 de enero de 2026

Los guardavidas tuvieron que hacerle RCP al turista argentino.

Uruguay: una avispa picó a un turista argentino y el hombre convulsionó en el mar

play

La tía de Jeremías apuntó contra los asesinos: "Saben que no les va a pasar nada y es durísimo"

Rating Cero

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3852 del miércoles 28 de enero de 2026

Hace 24 minutos
play
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en la Cámara alta.

Patricia Bullrich anticipó que la Ley de Emergencia Ígnea se tratará en extraordinarias

Hace 33 minutos
Los guardavidas tuvieron que hacerle RCP al turista argentino.

Uruguay: una avispa picó a un turista argentino y el hombre convulsionó en el mar

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3343 del miércoles 28 de enero de 2026

Hace 1 hora
Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le gana 2-0 a Boca.

Con dos goles de pelota parada, Boca pierde 0-2 con Estudiantes en La Plata

Hace 1 hora