Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata

El Xeneize perdió 2-1 contra el Pincha y ahora se prepara para su próximo partido por el Torneo Apertura 2026, en el que podrían debutar Ángel Romero y Santiago Ascacíbar tras ser incorporados como refuerzos.

Boca enfrentará a Newells por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Boca enfrentará a Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Boca perdió 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026, y de esta manera acumula una victoria y una derrota en el campeonato.

Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca.
A Boca no le alcanzó y perdió 1-2 con Estudiantes de La Plata

El próximo encuentro del Xeneize será contra Newell's, que el martes empató 1-1 con Independiente en Rosario. El encuentro se llevará a cabo el domingo desde las 19:15 en la Bombonera, en el marco de uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del campeonato.

Boca
Boca buscará sumar otros tres puntos en el torneo.

El último cruce entre Boca y la Lepra se jugó en octubre de 2025, cuando se enfrentaron por la zona A del torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, el Xeneize aplastó 5-0 al equipo rosarino con un doblete de Milton Giménez, además de goles de Ayrton Costa; Brian Aguirre, quien ahora se desempeña en Estudiantes; y Lautaro Blanco.

Se tratará de un partido clave para el Xeneize, debido a que irá por su segunda victoria consecutiva en su estadio, luego de que en la primera fecha venciera 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo.

Guillermo Barros Schelotto habló sobre el desplante con Carlos Tevez: el origen de la pelea entre los ídolos de Boca

Si bien Vélez le ganó a Talleres sobre la chicharra, uno de los focos de atención se los llevó Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez. Los entrenadores no se saludaron nuevamente y reavivaron una vieja herida que podría tener origen durante su paso por Boca, donde son ídolos.

En la salida de los equipos, ambos entrenadores saludaron a algunos jugadores, pero evitaron saludarse entre ellos. Las cámaras estuvieron atentas a ese detalle, por lo que no pasó inadvertido.

Después del partido, a ambos DT se les preguntó por la falta del saludo. Guillermo dijo que no hubo saludo "por nada en especial". "No hay ningún motivo para saludarnos o no. A veces se saludan, a veces no... No tengo nada de decir de Tevez, si tuviera que decir algo, se lo diría a él", comentó en conferencia de prensa.

Boca visita a Estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporación de Ascacíbar

