Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata El Xeneize perdió 2-1 contra el Pincha y ahora se prepara para su próximo partido por el Torneo Apertura 2026, en el que podrían debutar Ángel Romero y Santiago Ascacíbar tras ser incorporados como refuerzos. Por + Seguir en







Boca enfrentará a Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura. X @LigaAFA

Boca perdió 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026, y de esta manera acumula una victoria y una derrota en el campeonato.

El próximo encuentro del Xeneize será contra Newell's, que el martes empató 1-1 con Independiente en Rosario. El encuentro se llevará a cabo el domingo desde las 19:15 en la Bombonera, en el marco de uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del campeonato.

Boca Boca buscará sumar otros tres puntos en el torneo. X (@BocaJrsOficial) El último cruce entre Boca y la Lepra se jugó en octubre de 2025, cuando se enfrentaron por la zona A del torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, el Xeneize aplastó 5-0 al equipo rosarino con un doblete de Milton Giménez, además de goles de Ayrton Costa; Brian Aguirre, quien ahora se desempeña en Estudiantes; y Lautaro Blanco.

Se tratará de un partido clave para el Xeneize, debido a que irá por su segunda victoria consecutiva en su estadio, luego de que en la primera fecha venciera 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo.

