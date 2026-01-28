Salta, Jujuy y Tucumán denunciaron a Transnoa ante el ENRE por los masivos cortes de luz Las provincias del NOA presentaron un reclamo administrativo conjunto tras los apagones que afectaron a casi un millón de usuarios en la región. Por + Seguir en







Denuncian falta de inversiones, escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado nacional.

En una acción conjunta sin precedentes, las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán presentaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la transportadora Transnoa S.A. La medida responde a una serie de fallas en el sistema de alta tensión que, durante tres días consecutivos, dejaron sin suministro eléctrico a más de 900.000 usuarios en el Noroeste argentino.

La presentación fue encabezada por los referentes energéticos de las tres jurisdicciones, entre ellos Carlos Saravia (Salta), Mario Pizarro y Hugo Montaño (Jujuy), y José Ascárate (Tucumán). Los funcionarios denunciaron que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, fundamentada en la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado nacional.

Según detallaron las autoridades, los masivos apagones no son eventos aislados, sino la consecuencia de un deterioro estructural en la operación de la transportista. El reclamo apunta a una política empresarial que prioriza la rentabilidad sobre la calidad del servicio, incumpliendo las normativas vigentes de mantenimiento y operación de la red de alta tensión.

El impacto del desabastecimiento eléctrico generó un efecto dominó que afectó gravemente la provisión de agua potable, al paralizar los pozos de captación subterránea. Asimismo, la denuncia subraya que las interrupciones en el suministro pusieron en riesgo la atención sanitaria en diversos centros de salud, agravando la crisis social en las localidades afectadas.

Requerimientos de inversión y sanciones regulatorias Los eventos de mayor magnitud se localizaron en Jujuy, donde el apagón afectó a más de 750.000 usuarios entre el 23 y 24 de enero. En Salta, las fallas perjudicaron a 90.000 personas en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, mientras que en Tucumán la salida de servicio de la Estación Transformadora Aguilares dejó sin energía a 60.000 usuarios de la zona sur.