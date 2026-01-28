28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Salta, Jujuy y Tucumán denunciaron a Transnoa ante el ENRE por los masivos cortes de luz

Las provincias del NOA presentaron un reclamo administrativo conjunto tras los apagones que afectaron a casi un millón de usuarios en la región.

Por
Denuncian falta de inversiones

Denuncian falta de inversiones, escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado nacional.

En una acción conjunta sin precedentes, las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán presentaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la transportadora Transnoa S.A. La medida responde a una serie de fallas en el sistema de alta tensión que, durante tres días consecutivos, dejaron sin suministro eléctrico a más de 900.000 usuarios en el Noroeste argentino.

Te puede interesar:

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle"

La presentación fue encabezada por los referentes energéticos de las tres jurisdicciones, entre ellos Carlos Saravia (Salta), Mario Pizarro y Hugo Montaño (Jujuy), y José Ascárate (Tucumán). Los funcionarios denunciaron que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, fundamentada en la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado nacional.

Según detallaron las autoridades, los masivos apagones no son eventos aislados, sino la consecuencia de un deterioro estructural en la operación de la transportista. El reclamo apunta a una política empresarial que prioriza la rentabilidad sobre la calidad del servicio, incumpliendo las normativas vigentes de mantenimiento y operación de la red de alta tensión.

El impacto del desabastecimiento eléctrico generó un efecto dominó que afectó gravemente la provisión de agua potable, al paralizar los pozos de captación subterránea. Asimismo, la denuncia subraya que las interrupciones en el suministro pusieron en riesgo la atención sanitaria en diversos centros de salud, agravando la crisis social en las localidades afectadas.

Requerimientos de inversión y sanciones regulatorias

Los eventos de mayor magnitud se localizaron en Jujuy, donde el apagón afectó a más de 750.000 usuarios entre el 23 y 24 de enero. En Salta, las fallas perjudicaron a 90.000 personas en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, mientras que en Tucumán la salida de servicio de la Estación Transformadora Aguilares dejó sin energía a 60.000 usuarios de la zona sur.

Ante este escenario, las tres provincias elevaron un petitorio para que el ENRE exija a Transnoa S.A. la presentación inmediata de planes de inversión y medidas correctivas. Además, solicitaron que se obligue a la transportista a abrir oficinas de atención comercial en las jurisdicciones donde opera y a detallar el estado actual de su infraestructura técnica.

Finalmente, las autoridades provinciales instaron al regulador nacional a informar el detalle de las multas aplicadas a la empresa entre los años 2019 y 2025.

DENUNCIA TRASNOA SALTA JUJUY TUCUMAN ENERO 2026

Noticias relacionadas

Javier Milei encabezó el acto.

Milei ratificó su alineamiento con Trump: "El mundo empezó a recuperar la cordura con su aporte"

¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata

¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata

Monteoliva destacó la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias

La ministra de Seguridad sugirió bajar aún más la edad de imputabilidad: "Debería ser de 12 años"

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.

Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias

play

Gobernadores pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea: estiman que se perdieron casi 230.000 hectáreas

Rating Cero

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

Hoy, a los 62 años, Xuxa está viviendo una etapa marcada por el compromiso social y la continuidad artística.

Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que brilló en el cierre del siglo pasado

Lali Espósito y Javier Milei.
play

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 
play

Hoy en Netflix: de qué se trata La trampa, la película de suspenso que sorprendió en cines y ahora llegó al streaming

últimas noticias

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Hace 11 minutos
River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River sufre la falta de efectividad y empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, que juega con uno menos

Hace 24 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

Hace 41 minutos
play

Se estrelló un avión en el norte de Colombia: hay 15 muertos

Hace 44 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del jueves 29 de enero

Hace 52 minutos