28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle"

El gobernador bonaerense visitó Salto y San Pedro, donde se reunió con pequeños y medianos empresarios. "Hay un diagnóstico unánime: caída, desplome y destrucción del poder adquisitivo y el consumo en los sectores populares y medios", sostuvo.

Por

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó San Pedro y Salto.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que los sectores productivos de la provincia están "viviendo una debacle" y criticó las políticas del presidente Javier Milei, a las que responsabilizó de ocasionar "la crisis de la vida económica de nuestro pueblo". El mandatario dio un discurso este miércoles luego de visitar las localidades de Salto y San Pedro.

Denuncian falta de inversiones, escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado nacional.
Te puede interesar:

Salta, Jujuy y Tucumán denunciaron a Transnoa ante el ENRE por los masivos cortes de luz

"Nos reunimos con empresarios pequeños, medianos y cooperativas; artesanos y emprendedores", comenzó Kicillof. "Hay un diagnóstico unánime: caída, desplome y destrucción del poder adquisitivo y el consumo en los sectores populares y medios", remató luego el gobernador bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/info135web/status/2016614762285580606&partner=&hide_thread=false

"Estamos atravesando una crisis productiva, en el turismo, la industria, el comercio, el consumo y una crisis económica de nuestro pueblo, nuestra provincia y nuestro país que tienen causas muy claras", aseguró Kicillof. Luego, dijo que este diagnóstico no es propio, sino que se lo brindaron los sectores del trabajo con los que se encontró.

"Empresas metalúrgicas que tienen 70 años de funcionamiento tuvieron caída en las ventas y una destrucción del tejido productivo que no se ha visto nunca. Y este es un país que atravesó el gobierno de (Mauricio) Macri, los '90, (José Alfredo) Martínez de Hoz. Estamos viviendo una debacle", sostuvo el gobernador bonaerense durante su conferencia en San Pedro.

La agenda de Axel Kicillof en Salto y San Pedro

Una de las primeras actividades del gobernador bonaerense Axel Kicillof fue la inauguración de la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Salto, junto al intendente Camilo Alessandro. Luego, juntos asistieron al corte de cinta de la recomposición de la ruta provincial N° 31, en el tramo Salto-Rojas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2016601432334504295&partner=&hide_thread=false

Más tarde, Kicillof le entregó a las autoridades de San Pedro una ambulancia de alta complejidad para reforzar el sistema de atención ante emergencias sanitarias. Durante la tarde, el gobernador bonaerense supervisó el avance de la construcción de 55 viviendas en el barrio Güemes y se reunió con referentes del comercio, turismo y producción de esta localidad.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2016561961266262211&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei encabezó el acto.

Milei ratificó su alineamiento con Trump: "El mundo empezó a recuperar la cordura con su aporte"

¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata

¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata

Monteoliva destacó la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias

La ministra de Seguridad sugirió bajar aún más la edad de imputabilidad: "Debería ser de 12 años"

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.

Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias

play

Gobernadores pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea: estiman que se perdieron casi 230.000 hectáreas

Rating Cero

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

Hoy, a los 62 años, Xuxa está viviendo una etapa marcada por el compromiso social y la continuidad artística.

Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que brilló en el cierre del siglo pasado

Lali Espósito y Javier Milei.
play

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 
play

Hoy en Netflix: de qué se trata La trampa, la película de suspenso que sorprendió en cines y ahora llegó al streaming

últimas noticias

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Hace 7 minutos
River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, que juega con uno menos

Hace 20 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

Hace 37 minutos
play

Se estrelló un avión en el norte de Colombia: hay 15 muertos

Hace 40 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del jueves 29 de enero

Hace 48 minutos