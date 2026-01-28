Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle" El gobernador bonaerense visitó Salto y San Pedro, donde se reunió con pequeños y medianos empresarios. "Hay un diagnóstico unánime: caída, desplome y destrucción del poder adquisitivo y el consumo en los sectores populares y medios", sostuvo. Por + Seguir en







El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó San Pedro y Salto.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que los sectores productivos de la provincia están "viviendo una debacle" y criticó las políticas del presidente Javier Milei, a las que responsabilizó de ocasionar "la crisis de la vida económica de nuestro pueblo". El mandatario dio un discurso este miércoles luego de visitar las localidades de Salto y San Pedro.

"Nos reunimos con empresarios pequeños, medianos y cooperativas; artesanos y emprendedores", comenzó Kicillof. "Hay un diagnóstico unánime: caída, desplome y destrucción del poder adquisitivo y el consumo en los sectores populares y medios", remató luego el gobernador bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/info135web/status/2016614762285580606&partner=&hide_thread=false Kicillof inauguró la nueva celda sanitaria de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos - https://t.co/GtqopxNb3D @Kicillofok pic.twitter.com/BQfuUbFPMT — info135 (@info135web) January 28, 2026 "Estamos atravesando una crisis productiva, en el turismo, la industria, el comercio, el consumo y una crisis económica de nuestro pueblo, nuestra provincia y nuestro país que tienen causas muy claras", aseguró Kicillof. Luego, dijo que este diagnóstico no es propio, sino que se lo brindaron los sectores del trabajo con los que se encontró.

"Empresas metalúrgicas que tienen 70 años de funcionamiento tuvieron caída en las ventas y una destrucción del tejido productivo que no se ha visto nunca. Y este es un país que atravesó el gobierno de (Mauricio) Macri, los '90, (José Alfredo) Martínez de Hoz. Estamos viviendo una debacle", sostuvo el gobernador bonaerense durante su conferencia en San Pedro.

La agenda de Axel Kicillof en Salto y San Pedro Una de las primeras actividades del gobernador bonaerense Axel Kicillof fue la inauguración de la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Salto, junto al intendente Camilo Alessandro. Luego, juntos asistieron al corte de cinta de la recomposición de la ruta provincial N° 31, en el tramo Salto-Rojas.