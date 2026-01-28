Alejandra Monteoliva realizó una fuerte defensa de la iniciativa que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y fija un piso de 13 años para juzgar a menores que cometan delitos. "Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido. Ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad", remarcó.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , defendió este jueves e l proyecto que busca reformar el Régimen Penal Juvenil al bajar la edad de imputabilidad a 13 años, e incluso sugirió que el piso para juzgar a menores que cometan delitos "debería ser de 12 años ".

La defensa del Gobierno al proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

"La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos (que se establezca) a los 13, 14 años. Creo que incluso debería ser menos; la tendencia y la discusión es que se está alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14", señaló la funcionaria en una entrevista por radio La Red.

En el mismo sentido, celebró que el proyecto sea tratado en las sesiones extraordinarias de febrero: "Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido, ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad de imputabilidad".

Para Monteoliva, "Argentina está rezagada en esa discusión y definición. Salvo Brasil, que tiene casi el mismo rango de edad que la Argentina, todos los demás países están entre 12, 13 y 14 años, como piso de edad de imputabilidad".

"Tenemos una normativa de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado, reclutan chicos; la evidencia muestra que estas organizaciones han mutado", justificó.

Qué dice el proyecto del Gobierno sobre la baja de la edad de imputabilidad

El oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Esa iniciativa se fundió con otras once y obtuvo dictamen de mayoría en 2025, tras pasar por las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes.

Con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el texto terminó fijando en 14 años la edad mínima y establecía penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

La bancada de Unión por la Patria sostuvo que la edad no debía cambiarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación a la normativa actual.

El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.

Sin embargo, al no ser tratado durante el período legislativo, el texto perdió estado parlamentario. Ante eso, el Gobierno busca imponer, merced a la nueva composición de las cámaras del Congreso, su plan original, que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.

Baja de la edad de imputabilidad: qué cambiaría en la práctica

Con la ley actual, un adolescente de 15 años que comete un homicidio no puede ser condenado penalmente, aunque puede quedar internado por decisión judicial bajo un régimen tutelar.

Con la reforma, ese mismo adolescente podría ser juzgado y condenado, aunque con límites estrictos en el tipo y duración de la pena.

También habría cambios para jóvenes de 16 y 17 años: delitos hoy no punibles, como un robo simple, pasarían a tener sanción penal, aunque sin cárcel si la pena prevista no supera los 3 años.

Las advertencias internacionales sobre la baja de la edad de imputabilidad

Organismos como UNICEF cuestionaron la iniciativa y señalaron que bajar la edad de punibilidad no es una condición necesaria para reformar la justicia penal juvenil. Según el organismo, la evidencia internacional muestra que este tipo de medidas no reduce la inseguridad y puede implicar retrocesos en derechos humanos.

La Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN) recordó además que países como Dinamarca y Georgia redujeron la edad de imputabilidad y luego revirtieron la decisión tras observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.