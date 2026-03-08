Polémico video por el #8M: el Gobierno de Milei atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad La Casa Rosada difundió una pieza audiovisual por el Día de la Mujer con fuertes críticas a las políticas de género. En el mensaje también apuntaron contra el colectivo de actrices con una imagen de una marcha por la ley de aborto en la que aparecen Lali Espósito, Dolores Fonzi, Florencia Peña, Nancy Dupláa, entre otras. Por + Seguir en







El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad NA / Juan Vargas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Javier Milei difundió un video institucional que generó polémica por su tono crítico hacia las políticas de género y el movimiento feminista. La pieza audiovisual intenta asociar la agenda de igualdad impulsada en los últimos años con hechos de corrupción, el aumento de la inflación y los problemas de inseguridad en la Argentina.

En el mensaje oficial, la administración libertaria sostiene que el antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue utilizado como una “estructura política” destinada a beneficiar a una minoría militante y no a resolver los problemas que enfrentan las mujeres. Bajo esa lógica, el video afirma que durante años se utilizó una “causa noble” para justificar gastos estatales y promover agendas ideológicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/2030644708335378815&partner=&hide_thread=false Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó.



Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2026 La narrativa del Gobierno también sugiere que, mientras se expandían estas políticas públicas, el poder adquisitivo de las mujeres se deterioraba y la inseguridad aumentaba en el país. De esa manera, el mensaje intenta vincular directamente la existencia de programas y organismos vinculados a la agenda de género con la crisis económica y social.

En otro tramo del video, la pieza audiovisual incluye una fotografía de una movilización a favor de la legalización del aborto en la que aparecen varias integrantes del colectivo de actrices argentinas, entre ellas Lali Espósito, Dolores Fonzi, Florencia Peña y Nancy Dupláa. La imagen es utilizada para reforzar el cuestionamiento del oficialismo a ese sector artístico que acompañó públicamente las campañas del movimiento feminista.

Desde el Gobierno sostienen que la actual gestión busca reemplazar esas políticas por un modelo centrado en la “igualdad ante la ley”, la libertad económica y el equilibrio fiscal como ejes para mejorar la situación de la población. Sin embargo, la pieza audiovisual fue interpretada por distintos sectores como un intento de desacreditar las políticas de género y de instalar la idea de que forman parte de los problemas estructurales del país.