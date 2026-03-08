8 de marzo de 2026 Inicio
Polémico video por el #8M: el Gobierno de Milei atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad

La Casa Rosada difundió una pieza audiovisual por el Día de la Mujer con fuertes críticas a las políticas de género. En el mensaje también apuntaron contra el colectivo de actrices con una imagen de una marcha por la ley de aborto en la que aparecen Lali Espósito, Dolores Fonzi, Florencia Peña, Nancy Dupláa, entre otras.

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Javier Milei difundió un video institucional que generó polémica por su tono crítico hacia las políticas de género y el movimiento feminista. La pieza audiovisual intenta asociar la agenda de igualdad impulsada en los últimos años con hechos de corrupción, el aumento de la inflación y los problemas de inseguridad en la Argentina.

El proyecto de los hermanos Milei: intolerancia política y destrucción del aparato productivo.
Los hermanos Milei centralizan el poder, pero la economía va en picada y se profundiza la deriva autoritaria

En el mensaje oficial, la administración libertaria sostiene que el antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue utilizado como una “estructura política” destinada a beneficiar a una minoría militante y no a resolver los problemas que enfrentan las mujeres. Bajo esa lógica, el video afirma que durante años se utilizó una “causa noble” para justificar gastos estatales y promover agendas ideológicas.

La narrativa del Gobierno también sugiere que, mientras se expandían estas políticas públicas, el poder adquisitivo de las mujeres se deterioraba y la inseguridad aumentaba en el país. De esa manera, el mensaje intenta vincular directamente la existencia de programas y organismos vinculados a la agenda de género con la crisis económica y social.

En otro tramo del video, la pieza audiovisual incluye una fotografía de una movilización a favor de la legalización del aborto en la que aparecen varias integrantes del colectivo de actrices argentinas, entre ellas Lali Espósito, Dolores Fonzi, Florencia Peña y Nancy Dupláa. La imagen es utilizada para reforzar el cuestionamiento del oficialismo a ese sector artístico que acompañó públicamente las campañas del movimiento feminista.

Desde el Gobierno sostienen que la actual gestión busca reemplazar esas políticas por un modelo centrado en la “igualdad ante la ley”, la libertad económica y el equilibrio fiscal como ejes para mejorar la situación de la población. Sin embargo, la pieza audiovisual fue interpretada por distintos sectores como un intento de desacreditar las políticas de género y de instalar la idea de que forman parte de los problemas estructurales del país.

En el #8M, el Gobierno atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad en un polémico video

Becky criticó al sistema médico por no realizar pruebas más completas desde un principio

Le salió algo en el brazo y pensó que era una reacción, pero el diagnóstico reveló lo peor

El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La AFA anunció un nuevo torneo para el interior y Toviggino respaldó la conducción de Tapia

La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

