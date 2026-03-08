Las cuatro lobas romanas sueltas en Buenos Aires: cómo encontrarlas

8 de marzo de 2026 Inicio
Varias copias de la Loba capitolina, la escultura que representa al animal que amamanta a los gemelos Rómulo y Remo, pueden disfrutarse a simple vista en la ciudad.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
El origen de la escultura original de la loba romana es incierto.

El origen de la escultura original de la loba romana es incierto.

Daiana Fernández

Normalmente, si vemos a la Loba capitolina, la escultura que representa a la loba que amamanta a los gemelos Rómulo y Remo, pensamos en Roma. Y no solamente porque todos los caminos conducen a la Ciudad Eterna: la estatua se encuentra en los Museos Capitolinos y es uno de los principales símbolos de la capital italiana. Sin embargo, no hay que viajar tan lejos para disfrutar de sus detalles: hay cuatro copias que pueden apreciarse a simple vista en la Ciudad de Buenos Aires.

La escultura original mide 75 centímetros de altura y 113 de largo, fundida en una única pieza de bronce. Hay polémica en torno a la fecha de su creación: tradicionalmente se la atribuye a los etruscos, una civilización aborigen que habitó Italia antes de los romanos, aunque recientemente se planteó que dataría de los siglos XI o XII. En un principio, constaba únicamente del animal: los dos niños se añadieron durante el Renacimiento en 1471, probablemente obra del escultor Antonio Pollaiuolo.

La leyenda de la loba que amamantó a Rómulo y Remo

Según la mitología romana, el rey Numitor, de la ciudad de Alba Longa, sufrió un complot de parte de su hermano Amulio para quedarse con el trono. La estrategia consistió en capturar al monarca, matar a todos los varones del reino y obligar a Rea Silvia, hija del rey depuesto, a convertirse en sacerdotisa y dedicarse a la castidad.

Pero la muchacha dio luz a dos hijos de Marte, el dios romano de la guerra: dos gemelos que fueron bautizados Rómulo y Remo. Amulio, al enterarse de la noticia, los puso en una canasta y los abandonó a su suerte en el río Tíber. Sin embargo, el dios Tiberino calmó las aguas para que la canasta quedara atascada en las raíces de una higuera en la base del monte Palatino.

luperca loba capitolina museos capitolinos roma italia
Las estatuas de Rómulo y Remo fueron añadidos a la loba en el Renacimiento.

Las estatuas de Rómulo y Remo fueron añadidos a la loba en el Renacimiento.

Allí fueron encontrados por una loba, quien los amamantó y alimentó junto a un pájaro carpintero hasta que un pastor y su mujer, los encontraron y criaron. Años después, los hermanos cobraron venganza, mataron a su tío abuelo y liberaron a su abuelo.

La paz duró poco. Enemistados entre sí por la disputa sobre dónde fundar una nueva ciudad, Rómulo mató a Remo y fundó Roma sobre el monte Palatino, considerada la ciudad por antonomasia durante varios siglos y capital de uno de los imperios más importantes de la historia.

Las cuatro lobas romanas en la Ciudad de Buenos Aires

En 1910, en ocasión del Centenario de la Revolución de Mayo, el rey Víctor Manuel III de Italia regaló al embajador argentino en aquel país, Roque Sáenz Peña, una copia de la Loba capitolina, emplazada originalmente en la intersección de las calles Florida y Diagonal Norte y luego trasladada al Jardín Botánico. De allí fue retirada para hacer dos copias, una para el Jardín y otra para el Parque Lezama.

Parque Lezama

Una de las copias fue emplazada en el Parque Lezama, cerca de la esquina de Defensa y Brasil. Sin embargo, cual barco de Teseo, ya no es la misma tras de haber sufrido numerosos actos de vandalismo. Fue robada en 2007 y reemplazada por una reproducción. Luego, en 2015, la figura de Remo fue arrancada de la base y abandonada dentro del parque, sin un dedo y con otro fracturado. En 2017, tras varios incidentes con robos, pintadas y roturas, se colocaron rejas a su alrededor.

loba capitolina luperca parque lezama buenos aires
La Loba capitolina del Parque Lezama fue enrejada en 2017 tras numerosos actos de vandalismo.

La Loba capitolina del Parque Lezama fue enrejada en 2017 tras numerosos actos de vandalismo.

Jardín Botánico

loba capitolina luperca jardín botánico buenos aires
La luperca del Jardín Botánico.

La luperca del Jardín Botánico.

A pocos metros del ingreso al Jardín Botánico de Avenida Santa Fe, girando hacia la izquierda, se ubica desde 1921 otra de las copias de aquel regalo italiano de 1910.

Banco Comafi, Maipú y Mitre

Otra luperca porteña se encuentra en el antiguo Palacio Italia América, en la manzana triangular entre Diagonal Norte, Bartolomé Mitre y Maipú, en el centro porteño. El edificio fue construido en estilo neogótico veneciano a fines de la década de 1920 para la compañía naviera que le dio nombre.

Desde la calle puede verse, sobre el primer piso de la ochava en la esquina de Mitre y Maipú, a la loba, que sigue amamantando a Rómulo y Remo desde hace siglos.

Asamblea y Viel, Parque Chacabuco

luperca loba capitolina Parque Chacabuco Asamblea y Viel Ciudad de Buenos Aires
La loba amamanta a Rómulo y Remo desde lo alto de la casa de Parque Chacabuco.

La loba amamanta a Rómulo y Remo desde lo alto de la casa de Parque Chacabuco.

En lo alto de una construcción particular en la esquina norte de Asamblea y Viel, que cuenta con locales en planta baja y viviendas en el primer piso, se yergue orgullosa otro ejemplar de la loba. Sin firma visible, el sello más antiguo en el croquis de la parcela data de 1936, lo que podría dar un indicio del año de construcción.

