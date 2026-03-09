Horóscopo del Niño Prodigio hoy, lunes 9 de marzo de 2026: las predicciones para los 12 signos del zodíaco

Descubrí qué energías influyen hoy en el amor, el trabajo, el dinero y el bienestar según los astros.

Horóscopo del Niño Prodigio hoy, lunes 9 de marzo de 2026 : el astrólogo y vidente Víctor Florencio reveló las energías del cielo para el comienzo de la semana. Te contamos sus predicciones para los 12 signos del zodíaco .

El reconocido vidente dominicano, seguido por miles de personas en América Latina y Estados Unidos, analiza la influencia de las vibras del día y brinda consejos para aprovecharlas al máximo. A través de su horóscopo diario, invita a prestar atención a la intuición, las emociones y las decisiones que pueden marcar el rumbo de la jornada.

Descubrí qué energías trae el universo para Aries, Tauro, Géminis y los demás perfiles astrales en temas de amor, trabajo, dinero y bienestar.

Tu función psíquica es la intuición, lo que te permitirá tomar decisiones acertadas. Dejá fluir tus sentimientos y mostrate más compasivo con quienes te rodean. Aunque te gusta ganar, hoy será importante pensar también en el bienestar colectivo.

Tauro

La sensación es tu principal herramienta para disfrutar del presente. Tu vida social estará muy activa y podrían aparecer nuevas amistades que traigan inspiración. Buscá puntos en común para fortalecer vínculos.

Géminis

Tu capacidad de pensamiento te ayudará a organizar ideas y comunicarte con claridad. En el trabajo te verán como un referente. Si lográs generar un buen clima laboral, podrás alcanzar tus objetivos y fortalecer relaciones profesionales.

Cáncer

Tu función psíquica es el sentimiento, lo que te permite conectar profundamente con las emociones. Hoy comprobarás que la fe puede ser sanadora. Una persona generosa aparecerá para brindarte apoyo en un momento importante.

Leo

La intuición potenciará tu creatividad y carisma. Estarás más abierto a los deseos de tu pareja o de alguien especial. Mostrar una actitud flexible y receptiva puede generar momentos muy intensos.

Virgo

Tu sensibilidad para percibir detalles será clave hoy. Alguien podría decirte la palabra justa en el momento indicado. Si estás en pareja, dejate cuidar. Si estás soltero, un paseo cerca del agua podría despertar nuevas emociones.

Libra

Tu capacidad de análisis te permitirá comprender cómo tus acciones impactan en los demás. También será un buen momento para cuidar tu salud: mantenerte hidratado y prestar atención a tu bienestar físico será fundamental.

Escorpio

Una energía positiva alimentará tu corazón. Podrías vivir un momento especial con tus hijos o con una persona muy querida. Será un día ideal para expresar tu creatividad y emociones.

Sagitario

Tu intuición te permitirá comprender mejor tus sentimientos. Estarás más abierto al diálogo profundo y a compartir emociones. Incorporar elementos relacionados con el agua en tu hogar puede ayudarte a mejorar la energía del ambiente.

Capricornio

Tu atención a lo concreto te permitirá ver con claridad las consecuencias de tus palabras. Hoy será importante elegir mensajes de amor y comprensión, ya que tus acciones pueden influir mucho en los demás.

Acuario

Las energías del día favorecen el área económica. Podrías descubrir nuevas oportunidades o recursos para mejorar tus ingresos. Recordá que la generosidad también atrae abundancia.

Piscis

Tu sensibilidad y empatía serán protagonistas. Hoy podrás conectar profundamente con los demás y brindar ayuda sincera. También tomarás conciencia de la importancia de actuar con solidaridad y compasión.