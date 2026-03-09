9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo del Niño Prodigio hoy, lunes 9 de marzo de 2026: las predicciones para los 12 signos del zodíaco

Descubrí qué energías influyen hoy en el amor, el trabajo, el dinero y el bienestar según los astros.

Por
Horóscopo del Niño Prodigio hoy

Horóscopo del Niño Prodigio hoy, lunes 9 de marzo de 2026.

  • El astrólogo Víctor Florencio, conocido como el Niño Prodigio, compartió el horóscopo del lunes 9 de marzo de 2026 con predicciones para los 12 signos del zodíaco.
  • Las energías del día invitan a conectar con la intuición, las emociones y las decisiones personales.
  • Cada signo recibirá mensajes vinculados con amor, trabajo, dinero, bienestar y crecimiento espiritual.
  • El reconocido vidente dominicano es seguido por miles de personas en América Latina y Estados Unidos por sus predicciones astrológicas.

Horóscopo del Niño Prodigio hoy, lunes 9 de marzo de 2026: el astrólogo y vidente Víctor Florencio reveló las energías del cielo para el comienzo de la semana. Te contamos sus predicciones para los 12 signos del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo

El reconocido vidente dominicano, seguido por miles de personas en América Latina y Estados Unidos, analiza la influencia de las vibras del día y brinda consejos para aprovecharlas al máximo. A través de su horóscopo diario, invita a prestar atención a la intuición, las emociones y las decisiones que pueden marcar el rumbo de la jornada.

Descubrí qué energías trae el universo para Aries, Tauro, Géminis y los demás perfiles astrales en temas de amor, trabajo, dinero y bienestar.

astrologia

Las predicciones para los 12 signos del zodíaco

Aries

Tu función psíquica es la intuición, lo que te permitirá tomar decisiones acertadas. Dejá fluir tus sentimientos y mostrate más compasivo con quienes te rodean. Aunque te gusta ganar, hoy será importante pensar también en el bienestar colectivo.

Tauro

La sensación es tu principal herramienta para disfrutar del presente. Tu vida social estará muy activa y podrían aparecer nuevas amistades que traigan inspiración. Buscá puntos en común para fortalecer vínculos.

Géminis

Tu capacidad de pensamiento te ayudará a organizar ideas y comunicarte con claridad. En el trabajo te verán como un referente. Si lográs generar un buen clima laboral, podrás alcanzar tus objetivos y fortalecer relaciones profesionales.

Cáncer

Tu función psíquica es el sentimiento, lo que te permite conectar profundamente con las emociones. Hoy comprobarás que la fe puede ser sanadora. Una persona generosa aparecerá para brindarte apoyo en un momento importante.

Leo

La intuición potenciará tu creatividad y carisma. Estarás más abierto a los deseos de tu pareja o de alguien especial. Mostrar una actitud flexible y receptiva puede generar momentos muy intensos.

Virgo

Tu sensibilidad para percibir detalles será clave hoy. Alguien podría decirte la palabra justa en el momento indicado. Si estás en pareja, dejate cuidar. Si estás soltero, un paseo cerca del agua podría despertar nuevas emociones.

Libra

Tu capacidad de análisis te permitirá comprender cómo tus acciones impactan en los demás. También será un buen momento para cuidar tu salud: mantenerte hidratado y prestar atención a tu bienestar físico será fundamental.

Escorpio

Una energía positiva alimentará tu corazón. Podrías vivir un momento especial con tus hijos o con una persona muy querida. Será un día ideal para expresar tu creatividad y emociones.

Sagitario

Tu intuición te permitirá comprender mejor tus sentimientos. Estarás más abierto al diálogo profundo y a compartir emociones. Incorporar elementos relacionados con el agua en tu hogar puede ayudarte a mejorar la energía del ambiente.

Capricornio

Tu atención a lo concreto te permitirá ver con claridad las consecuencias de tus palabras. Hoy será importante elegir mensajes de amor y comprensión, ya que tus acciones pueden influir mucho en los demás.

Acuario

Las energías del día favorecen el área económica. Podrías descubrir nuevas oportunidades o recursos para mejorar tus ingresos. Recordá que la generosidad también atrae abundancia.

Piscis

Tu sensibilidad y empatía serán protagonistas. Hoy podrás conectar profundamente con los demás y brindar ayuda sincera. También tomarás conciencia de la importancia de actuar con solidaridad y compasión.

Noticias relacionadas

Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo

Venus en Aries: un tránsito que enciende el deseo, ¿Cómo impacta en todos los signos?

El mejor ritual de cierre de semana con Sol en Piscis y Luna en Escorpio

Ritual de cierre de semana con Sol en Piscis y Luna en Escorpio

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo

Equinoccio de otoño 2026: ¿Cómo impacta a cada signo zodiacal?

Equinoccio de otoño 2026: cómo impacta a tu signo zodiacal

¿Cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos?

Equinoccio de otoño: cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de marzo

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 15 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 37 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 38 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 42 minutos
play
¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Hace 47 minutos