El 70% de las mujeres y niñas en contextos de crisis humanitarias sufre violencia de género La violencia contra las mujeres y niñas forzadas a migrar incrementó en los últimos años, a la par de las guerras y otro tipo de conflictos. Conocé las cifras que informó ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.







La refugiada de la República Centroafricana Bella Larissa sobrevivió abusos y huyó de la violencia hacia Camerún. Vive con VIH, sin apoyo familiar y enfrenta la estigmatización para reconstruir su vida. ACNUR

Más de 120 millones de personas fueron obligadas a migrar en el mundo, y el 50% son mujeres y niñas. En contextos de crisis humanitarias, el 70% de ellas sufre violencia de género, la cifra cae al 35% a nivel mundial.

La guerra, la persecución y la migración forzada agravan de manera particular la realidad de millones de mujeres. Para las niñas y mujeres en contextos de crisis humanitarias y conflictos, las probabilidades de sufrir violencia de género aumentan exponencialmente.

Estas mujeres y niñas quedan expuestas al matrimonio forzado, la violencia de género, la mutilación genital, la explotación sexual y la trata de personas, entre otras. Para muchas, huir se convierte en la única forma de resguardar su vida, aunque el recorrido también implica riesgos graves. La falta de documentación, recursos o redes de protección incrementa su vulnerabilidad, exponiéndolas a rutas más peligrosas y a distintas formas de explotación y abuso.

Video Huir para Vivir "Huir para vivir", la campaña de Fundación ACNUR Argentina. ACNUR Los números de la violencia contra mujeres y niñas en crisis humanitarias El 70% de las mujeres experimenta violencia de género en contextos humanitarios , en comparación con el 35% a nivel mundial.

, en comparación con el 35% a nivel mundial. De las 120 millones de personas forzadas a migrar, el 50% son mujeres y niñas , según el Informe de Tendencias Globales de ACNUR.

, según el Informe de Tendencias Globales de ACNUR. Entre 2023 y 2024 la violencia sexual relacionada a guerras y otros conflictos aumentó un 50% .

. Cada año, 4 millones de niñas sufren mutilación genital femenina . Más de 2 millones de ellas son menores de 5 años.

. Más de 2 millones de ellas son menores de 5 años. La violencia de género fue considerada un riesgo grave o extremo en 22 de 25 países que experimentaran crisis humanitarias en 2024.

La discriminación de género en las leyes de nacionalidad sigue siendo un factor persistente de apatridia. En 2025, 24 países aún niegan a las mujeres el derecho a transmitir su nacionalidad en igualdad de condiciones , exponiéndolas a exclusión y falta de acceso a servicios.

, exponiéndolas a exclusión y falta de acceso a servicios. Cada año, 12 millones de niñas son obligadas a casarse con hombres adultos antes de cumplir los 18 años , es decir, cada tres segundos un hombre adulto se casa con una adolescente en algún lugar del mundo. En los países afectados por conflictos, la prevalencia media del matrimonio infantil es 14,4 puntos porcentuales más alta que en los que no sufren conflictos.

, es decir, cada tres segundos un hombre adulto se casa con una adolescente en algún lugar del mundo. En los países afectados por conflictos, la prevalencia media del matrimonio infantil es 14,4 puntos porcentuales más alta que en los que no sufren conflictos. En Mozambique, un 54% de migrantes forzados dentro del país son mujeres y más de un tercio de ellas reporta recurrir a mecanismos dañinos de supervivencia como explotación sexual o matrimonio infantil para poder cubrir necesidades básicas, como alimentación y vivienda.

y más de un tercio de ellas reporta recurrir a mecanismos dañinos de supervivencia como explotación sexual o matrimonio infantil para poder cubrir necesidades básicas, como alimentación y vivienda. En Afganistán, el 78% de las jóvenes no reciben educación, formación, ni tienen empleo . En el mismo país, un 64% de las mujeres se sienten inseguras al salir solas de casa, en comparación con el 2% de los hombres.

. En el mismo país, un 64% de las mujeres se sienten inseguras al salir solas de casa, en comparación con el 2% de los hombres. El tránsito es la etapa en la que mujeres y niñas enfrentan mayor riesgo de violencia de género, aunque ésta también es frecuente antes y después del desplazamiento. En Centroamérica, se estima que entre el 60% y el 80% de las mujeres que migraron sufren algún tipo de violencia, muchas de ellas mientras huyen de situaciones violentas en sus lugares de origen. Cómo transformar el destino de quienes deben huir Desde normas sociales perjudiciales hasta leyes discriminatorias, mujeres y niñas siguen enfrentando obstáculos estructurales hacia la justicia en igualdad de condiciones. Al ritmo actual, cerrar las brechas de protección legal llevaría 286 años. Frente a este escenario, la fundación ACNUR Argentina impulsa la iniciativa "Huir para vivir", con el objetivo de concientizar a la sociedad y recaudar fondos para fortalecer los programas de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Con el apoyo sostenido, ACNUR brinda atención médica y psicológica, espacios seguros, protección legal, acceso a educación y oportunidades de empleo para que mujeres y niñas de todo el mundo puedan reconstruir su vida con dignidad. En 2024, los programas de prevención y respuesta a la violencia de género de ACNUR alcanzaron a más de 1,7 millones de personas en 86 países.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa de Fundación ACNUR Argentina nos recuerda que cada aporte es una forma concreta de derribar barreras. En un contexto donde la falta de financiamiento obliga a reducir programas esenciales, cada donación significa protección e integración local efectivas para una mujer o una niña que hoy enfrenta el desarraigo. A través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA se puede colaborar con el trabajo de ACNUR, para que millones de mujeres y niñas en el mundo puedan dejar de huir para vivir.