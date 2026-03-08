El 70% de las mujeres y niñas en contextos de crisis humanitarias sufre violencia de género

Más de 120 millones de personas fueron obligadas a migrar en el mundo, y el 50% son mujeres y niñas. En contextos de crisis humanitarias, el 70% de ellas sufre violencia de género, la cifra cae al 35% a nivel mundial.
La violencia contra las mujeres y niñas forzadas a migrar incrementó en los últimos años, a la par de las guerras y otro tipo de conflictos. Conocé las cifras que informó ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Más de 120 millones de personas fueron obligadas a migrar en el mundo, y el 50% son mujeres y niñas. En contextos de crisis humanitarias, el 70% de ellas sufre violencia de género, la cifra cae al 35% a nivel mundial.
La guerra, la persecución y la migración forzada agravan de manera particular la realidad de millones de mujeres. Para las niñas y mujeres en contextos de crisis humanitarias y conflictos, las probabilidades de sufrir violencia de género aumentan exponencialmente.
Estas mujeres y niñas quedan expuestas al matrimonio forzado, la violencia de género, la mutilación genital, la explotación sexual y la trata de personas, entre otras. Para muchas, huir se convierte en la única forma de resguardar su vida, aunque el recorrido también implica riesgos graves. La falta de documentación, recursos o redes de protección incrementa su vulnerabilidad, exponiéndolas a rutas más peligrosas y a distintas formas de explotación y abuso.
Desde normas sociales perjudiciales hasta leyes discriminatorias, mujeres y niñas siguen enfrentando obstáculos estructurales hacia la justicia en igualdad de condiciones. Al ritmo actual, cerrar las brechas de protección legal llevaría 286 años. Frente a este escenario, la fundación ACNUR Argentina impulsa la iniciativa "Huir para vivir", con el objetivo de concientizar a la sociedad y recaudar fondos para fortalecer los programas de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Con el apoyo sostenido, ACNUR brinda atención médica y psicológica, espacios seguros, protección legal, acceso a educación y oportunidades de empleo para que mujeres y niñas de todo el mundo puedan reconstruir su vida con dignidad. En 2024, los programas de prevención y respuesta a la violencia de género de ACNUR alcanzaron a más de 1,7 millones de personas en 86 países.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa de Fundación ACNUR Argentina nos recuerda que cada aporte es una forma concreta de derribar barreras. En un contexto donde la falta de financiamiento obliga a reducir programas esenciales, cada donación significa protección e integración local efectivas para una mujer o una niña que hoy enfrenta el desarraigo.
A través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA se puede colaborar con el trabajo de ACNUR, para que millones de mujeres y niñas en el mundo puedan dejar de huir para vivir.