Paro general de la CGT: cómo se vive en las principales ciudades del país

Los gremios dispusieron distinto grado de acatamiento en localidades como Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza, aunque el clima generalizado es el de ciudades más tranquilas de lo habitual por el menor movimiento.

Desde las 0 de este jueves rige el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno lleva al debate en la Cámara de Diputados . La medida se siente en las calles de las principales ciudades del país, con poco movimiento y los principales servicios sin funcionar.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) , conducido por Sergio Castro, oficializó su adhesión al paro nacional por 24 horas convocado por la central obrera. En un comunicado, el gremio sostuvo que la medida se enmarca en la "defensa de nuestros derechos" frente al proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

"Desde nuestra organización sindical continuaremos defendiendo nuestros derechos adquiridos tras largas luchas", señalaron, al tiempo que remarcaron: "Los gremios unidos una vez más decimos: no a la reforma laboral. La patria no se vende, los derechos se defienden" .

La UTA y Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) ratificaron la huelga por 24 horas, al igual que los gremios aeronáuticos. La administración pública, tanto provincial como municipal, ha bajado sus persianas . No hay trámites en reparticiones, ministerios, la Caja de Jubilaciones y el APROSS; tampoco recolección de residuos, atención en CPC ni estacionamiento medido.

Los bancos permanecen cerrados, mientras que en el sector educativo la huelga docente obligó a suspender mesas de exámenes . También la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión, lo que obligó a suspender la actividad oficial de la AFA para equipos como Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto, que debieron reprogramar sus partidos.

Paro general en Rosario: qué servicios se ven afectados

En Rosario, no hay colectivos tras la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a la medida de fuerza. El sector de taxis se divide en peones, que adhieren a la medida, y titulares, quienes deciden individualmente qué hacer. El transporte de larga distancia se ve afectado y por eso la huelga impacta en la Terminal de Ómnibus. En paralelo, en el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) se canceló un vuelo a Panamá (reprogramado para el viernes).

La actividad comercial se ve reducida porque el Sindicato de Empleados de Comercio adhiere al paro, aunque en supermercados y grandes centros comerciales el movimiento será prácticamente normal. El mercado de comercialización de frutas y verduras trabaja. Los bancos, por su parte, estarán cerrados.

Los servicios de salud funcionan con esquema de guardias mínimas, puesto que a la medida de fuerza adhieren los distintos gremios que nuclean a los trabajadores del sector. En hospitales, centros de salud y PAMI, la actividad es acotada.

Rosario Hospital de Niños Zona Norte Los hospitales de Rosario funcionan con guardias mínimas. Redes sociales

En las estaciones de servicio hay un esquema de guardias mínimas para garantizar la expensa de combustibles a lo largo de la jornada, mientras que los trabajadores municipales adhieren al paro, por lo que no hay atención presencial en las oficinas municipales (sí funcionan los soportes online) ni recolección de residuos. Los trabajadores del sector judicial también paran, por lo que la actividad está afectada.

En educación, los gremios se suman a la medida, aunque el impacto real se verá en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), puesto que en los niveles educativos inferiores no comenzaron las clases aún. Además, en la región hay impacto en el nodo agroexportador, ya que el sector aceitero y marítimo se sumaron al paro, generando así un freno a la producción en los puertos de Rosario y la zona.

Paro general en Santa Fe: qué servicios se ven afectados

La UTA ratificó que no habrá servicio de colectivos urbanos ni interurbanos en Santa Fe durante toda la jornada. Sin embargo, la empresa de colectivos Continental (que opera la Línea C en Santa Fe) informó que hará un seguimiento de la medida de fuerza convocada por la CGT y que buscará garantizar el servicio.

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) confirmó su adhesión, por lo que los servicios municipales se verán afectados. Las puertas del Palacio Municipal permanecerán cerradas durante toda la jornada. Tampoco funcionarán los distintos EcoPuntos, las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) ni el Tribunal de Faltas.

línea 4 colectivos santa fe transporte público Sin servicio de colectivos en Santa Fe debido al paro general de este jueves. Wikimedia Commons

El servicio de recolección de residuos domiciliarios también se verá afectado por la medida de fuerza nacional. Por tal motivo, desde el municipio se solicita a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública durante todo el jueves para evitar acumulaciones. El Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estarán operativos en la ciudad.

El gobierno de Santa Fe informó que, al haber paro de colectivos, no se descontará el día de paro a los empleados públicos.

Paro general en Mendoza: qué servicios se ven afectados

El Centro Empleados de Comercio (CEC), liderado por Fernando Ligorria, fue uno de los gremios más contundentes al convocar a sus afiliados a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo. El sindicato expresó su preocupación por el posible impacto de la reforma en la estabilidad laboral, el sistema de indemnizaciones y el sistema solidario de salud.

En lo que respecta al transporte público, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) confirmó su adhesión al paro de la CGT de forma unánime. No obstante, su secretario general adjunto, Luis Nadal, aclaró que los choferes tendrán "libertad de acción" para decidir si se pliegan a la medida o salen a trabajar.

Colectivo Mendoza El transporte público funciona en Mendoza en la jornada del paro general.

Por otro lado, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam) informaron que las empresas de transporte de Mendoza garantizan el servicio durante la jornada del jueves. Aquellos trabajadores que se adhieran al paro recibirán el descuento por el día no trabajado. El aeropuerto El Plumerillo tuvo 19 vuelos cancelados.

Desde el sector público, el secretario general de ATE, Roberto Macho, ratificó el llamado al paro en protesta por los proyectos legislativos que podrían convertirse en ley próximamente. A esta medida se sumaron formalmente el gremio docente SUTE y los trabajadores Judiciales. Mientras que los judiciales realizarán asambleas y movilizaciones, el SUTE ha convocado a debatir en las escuelas y realizar panfleteadas, en un contexto donde las clases de primaria inician el 25 de febrero.

En el ámbito de la salud, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) mantendrá una postura intermedia: los profesionales se suman a la movilización de las 10:30 en el Nudo Vial (ingreso este a la Ciudad), pero no han planteado un paro total de actividades.