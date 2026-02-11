El ministro de Seguridad de Santa Fe confirmó que los policías que fueron pasados a disponibilidad recuperarán sus cargos

Pablo Cococcioni pidió que aquellos efectivos que hubieran sido objeto de medidas administrativas ya se presenten, "tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario", aunque aclaró: "Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje". También confirmó que ofreció que el salario mínimo pase a ser el de la canasta básica.

El ministro de Seguridad de la Policía de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este miércoles una conferencia de prensa en el marco del conflicto salarial de la fuerzas de seguridad , que llevó a fuertes protestas y acuartelamientos en distintos puntos de la provincia, donde señaló estar abierto al diálogo y confirmó que los efectivos que fueron pasados a disponibilidad recuperarán sus cargos: "Les pido que ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario".

"Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje", agregó el funcionario provincial acompañado por el ministro de Economía provincial Pablo Olivares , previo a adelantar un ofrecimiento para que el salario mínimo pase a estar integrado en el de la canasta básica.

Al comienzo de la conferencia de prensa, Cococcioni detalló que “ A lo largo de todo el proceso la seguridad estuvo garantizada" : "Teníamos 100 móviles en Rosario, con 140 caminantes y entre 40 y 60 móviles de las fuerzas federales. Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad nacional. No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas. Tuvimos una operatividad de entre 80 y 90 por ciento”.

“Nunca nos negamos a dialogar, pero no podíamos tener la operatividad policial condicionada por el diálogo. Para dialogar pedimos niveles de patrullaje y presencia policial. Eso desde las 22 de este martes fue cumplido. Fue alto el acatamiento del pedido. La fuerza no tiene canales formales de representación, entonces es complejo encontrar interlocutores”, manifestó el funcionario.

Luego remarcó que pese al clima de conflicto latente, "valoramos que nunca la seguridad fue descuidada". De esta manera instó al personal policial que no recuperó la prestación del servicio a que se reintegren de inmediato al servicio para "cambiar la situación de la disponibilidad”.

“En lo salarial, hay que marcar que las condiciones están dadas por las jerarquías y los suplementos de tareas específicas. El pedido es que el escalafón más bajo alcance el costo de la canasta básica. El reclamo es atendible, no lo descalificamos", detalló Cococcioni en lo referido al aspecto salarial.

En el mismo sentido, entendió que "si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer al personal policial por sobre el resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Se les exigió porque había más de 400 homicidios dolosos en la provincia, les pedimos a las fuerzas un esfuerzo muy grande. Tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados estatales”.

El momento de tomar la palabra, el ministro de economía provincial Pablo Olivares afirmó: “Hay que atender el estrés de las fuerzas en la composición salarial. Será tenido en cuenta para todo aquel que porta un arma, que tiene una alta carga horaria, de 48 horas o más, tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica del Indec que se publica este miércoles”.

Continúa la tensión en Rosario por el reclamo salarial de la Policía de Santa Fe: exigen que los oficiales salgan a trabajar

La crisis salarial en la Policía de Santa Fe suma un nuevo capítulo y mantiene en vilo a Rosario. Luego del “sirenazo” frente a la Unidad Regional II y del acuartelamiento que paralizó parte de la actividad operativa, las autoridades provinciales volvieron a pedir que los efectivos retomen sus tareas mientras continúan las negociaciones.

El conflicto se arrastra desde hace más de una semana. Un sector de la fuerza reclama un sueldo básico de $1.900.000 y mejoras en las condiciones laborales. Según un recibo al que accedió C5N, un agente con 11 años de antigüedad percibe $1.141.000 de bolsillo, una cifra que los uniformados consideran insuficiente frente al costo de vida.

“Cobramos una miseria, recibimos malos tratos de los jefes, de los políticos que ganaron prometiendo seguridad, salud y educación. Fijate cómo nos están pagando, nos están destruyendo anímicamente”, sostuvo en declaraciones a este medio un efectivo con 16 años en la fuerza.

El martes a las 23.30 se desarrolló una reunión clave entre representantes del Gobierno y policías que encabezan la protesta. Participó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El encuentro fue extenso, pero no hubo acuerdo. Fuentes oficiales indicaron que la oferta apuntaba a superar el valor de la canasta básica, aunque los agentes exigen una propuesta formal por escrito.

En paralelo, la Provincia avanzó con la separación de más de 15 efectivos efectivos, denunciados por presunta incitación a la violencia y abandono del servicio. El Gobierno condiciona la continuidad de las conversaciones y la reincorporación de los efectivos pasados a disponibilidad a que se levanten las medidas de fuerza para revisar la situación de los uniformados pasados a disponibilidad.

Este miércoles por la mañana, el jefe de Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, volvió a dialogar con los manifestantes en los alrededores de la Jefatura rosarina, donde todavía permanecen patrulleros con sirenas encendidas como señal de protesta.

“Tenemos que mostrar buena voluntad. Para que las negociaciones no se sigan dilatando tenemos que salir a la calle. Las disponibilidades se van a ir levantando ahora. Necesitamos salir a la calle. Eso fue acordado con el referente de ustedes. Tratemos de destrabar esto para no complicar más la situación de otros compañeros”, expresó ante los efectivos.

Mientras tanto, el conflicto excede a la fuerza policial. Docentes y profesionales de la salud se sumaron a las concentraciones en respaldo al reclamo y para visibilizar sus propias demandas salariales.