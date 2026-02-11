11 de febrero de 2026 Inicio
Los policías de Santa Fe aceptaron la propuesta de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta

Tras días de reclamos, el gobernador de la provincia finalmente anunció un aumento de sueldo para los trabajadores de las fuerzas. “Ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aseguró.

Se levantó el sirenazo de la policía tras el anuncio del gobernador. 

Se levantó el "sirenazo" de la policía tras el anuncio del gobernador. 

En medio de la crisis policial que atraviesa la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro anunció un aumento de sueldo para los todos trabajadores de las fuerzas, incluyendo al personal técnico y administrativo. “Ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aseguró. Tras la comunicación oficial, la policía decidió levantar la protesta que llevaban frente a la Jefatura de Rosario y volver a sus actividades.

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.
El reclamo de los trabajadores de las fuerzas se alzó por el hartazgo de los oficiales y sus familias que denunciaron presiones internas, sueldos insuficientes y la falta de respuestas por parte de las autoridades. Luego de dos días de protesta y un "sirenazo" masivo, el gobernador realizó una conferencia de prensa para anunciar un aumento de sueldo que regirá para todos los trabajadores. El piso del salario será, a partir de ahora, de $1.350.000.

Tanto los oficiales que se estaban manifestando en la calle Ovidio Lagos al 5200 como sus familias celebraron el anuncio como una victoria y decidieron levantar la medida de fuerza que había comenzado en la noche del lunes. Por su parte, el mandatario destacó que se trató de un "esfuerzo muy grande del gobierno provincial" y aseguró que el anuncio incluye a todos los trabajadores de las fuerzas, tanto al personal técnico y administrativo como al personal del 911.

No obstante, Pullaro denunció que "hubo mucha manipulación de las estadísticas" y que "con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853". Asimismo, el funcionario defendió su gestión en cuanto a las medidas y políticas de salud mental aplicadas para el personal de policía.

"Siempre nosotros atendimos lo que entendíamos que tenía que ver con el bienestar policial", subrayó y sumó: "Hay 570 hombres y mujeres que ya están siendo atendidos por un gabinete psicológico, pero se dijo que no había inconvenientes para poder aumentar la cantidad de personal para atender al personal policial y penitenciario", concluyó.

