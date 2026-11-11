11 de noviembre de 2026 Inicio
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En su homilía, el papa León XIV le habló al país: "Argentina, levántate y camina"

El Sumo Pontífice encabezó una misa histórica a los pies de la Basílica, donde hubo más de dos millones de fieles. "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo", expresó.

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El Papa dio un emocionante mensaje en Luján.

Provincia de Buenos Aires
El papa León XIV brinda la última misa en el país.
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El Sumo Pontífice indicó que "durante estos días pude ver la riqueza de Argentina no solo de su geografía, sino de su gente en cada uno de los encuentros, en las calles, en la plazas, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso".

Enseguida agregó unas palabras sumamente emocionantes con las que describió al calor argentino a lo largo de su estadía en el país: "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música. Donde siempre hay un lugar en su mesa para quien llega, un tiempo gratuito para charlar entre mate y mate y una mano tendida para el que lo necesita".

En la misma línea, no se olvidó de su antecesor, el papa Francisco y volvió a evocarlo durante su alocución entre aplausos y gritos de los presentes. "Hoy en la casa de nuestra madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón", recordó. Y enseguida agregó: "Él nos enseñó con su vida y desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de María, a amarla y venerarla siempre. Muchas veces cuando se despedía decía: 'Que jesús te bendiga y la virgen santa te cuide'".

León XIV propuso un itinerario de cuatro pasos: la reconciliación, iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. Además, destacó que en la Iglesia hay lugar "para los pobres los hambrientos los migrantes los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica".

"Nos sentimos, cansados, defraudados, desorientados y necesitamos una brújula... una guía. La tenemos en la sagrada escritura, dejémonos iluminar por ella. La palabra de Dios es luz en nuestro camino y lámpara para nuestros pasos", enfatizó sobre los momentos más oscuros que solemos atravesar durante nuestra vida.

Sobre el final de su homilía, habló sobre la importancia de llevar la palabra de Dios, brindando el mensaje más importante para la nación: "El ultimo paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y anuncien la alegría del Evangelio: Argentina levántate y camina. Ama. Si callas, calla con amor; si gritas grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, hazlo por amor. Existe dentro de ti la raíz de la caridad, de dicha raíz no puede brotar sino el bien".

"Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta (a la virgen María). Como millones de argentinos que vienen a suplicar a tu casa tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame madre en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad. Iluminados por la palabra de tu hijo jesucristo, cimentados en Él, la piedra angular", concluyó.

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