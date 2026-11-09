México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anticipó que no habrá objeciones para emitir el salvoconducto solicitado por la embajada y facilitar la salida de la abogada. También aclaró que la investigación judicial por el ataque ocurrido en agosto en Santa Cruz continuará. Por Agregar C5N en









Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Web

El gobierno de México concedió asilo diplomático a la abogada boliviana Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, y el Ejecutivo de Bolivia anticipó este lunes que facilitará su salida con un salvoconducto, casi tres meses después del ataque armado que la mujer sufrió en Santa Cruz de la Sierra.

La Cancillería boliviana informó que recibió el 4 de noviembre una comunicación oficial de la sede diplomática mexicana sobre la concesión del asilo y el pedido de salvoconducto. En un primer comunicado, aclaró que el trámite estaba bajo evaluación y que todavía no había una respuesta formal del Estado.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró este lunes ante el meido Unitel que el Ejecutivo no pondrá objeciones y permitirá que Beller salga del territorio boliviano: "Sí, le vamos a otorgar el salvoconducto, a no ser que la señora (Beller) cambie de opinión".

Nadia Beller recibió asilo diplomático de México y espera el salvoconducto para salir del país. Web También aclaró que la entrega del documento no frenará la investigación sobre el atentado ni las actuaciones vinculadas con la abogada. "Pero esto no implica que nosotros dejemos de investigar cuál es el comportamiento de Nadia Beller", dijo Oviedo, quien precisó que ella no tiene procesos abiertos en su contra.

El episodio ocurrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, donde Beller recibió tres disparos y sobrevivió, y desde el hospital, según su relato, acusó a Cerimedo de haber organizado el atentado para impedir que revelara supuestos vínculos de su expareja con sectores del poder político boliviano.

Quién es Fernando Cerimedo, el consultor argentino cercano a Javier Milei Fernando Cerimedo es un empresario y consultor político argentino que ganó proyección regional por su trabajo en campañas digitales y estrategias de comunicación para dirigentes de derecha. Fue cofundador del portal La Derecha Diario y director de la agencia Numen, dedicada a la comunicación política en redes sociales. El consultor mantuvo un vínculo cercano con Javier Milei y participó en la estrategia digital de su campaña presidencial. También trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil y, según contó en una entrevista en mayo de 2026, brindó asesoramiento político al actual presidente boliviano Rodrigo Paz en su carrera electoral. Fernando Cerimedo participó en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei. Web El consultor fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, tras el ataque contra Beller, y luego recibió medidas de prisión preventiva en expedientes por presunta tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito, por lo que fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.