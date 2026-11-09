9 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anticipó que no habrá objeciones para emitir el salvoconducto solicitado por la embajada y facilitar la salida de la abogada. También aclaró que la investigación judicial por el ataque ocurrido en agosto en Santa Cruz continuará.

Por
Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

Web

El gobierno de México concedió asilo diplomático a la abogada boliviana Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, y el Ejecutivo de Bolivia anticipó este lunes que facilitará su salida con un salvoconducto, casi tres meses después del ataque armado que la mujer sufrió en Santa Cruz de la Sierra.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y está a un paso del juicio oral.
Te puede interesar:

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier quedó a un paso del juicio oral

La Cancillería boliviana informó que recibió el 4 de noviembre una comunicación oficial de la sede diplomática mexicana sobre la concesión del asilo y el pedido de salvoconducto. En un primer comunicado, aclaró que el trámite estaba bajo evaluación y que todavía no había una respuesta formal del Estado.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró este lunes ante el meido Unitel que el Ejecutivo no pondrá objeciones y permitirá que Beller salga del territorio boliviano: "Sí, le vamos a otorgar el salvoconducto, a no ser que la señora (Beller) cambie de opinión".

Nadia Beller recibió asilo diplomático de México y espera el salvoconducto para salir del país.

Nadia Beller recibió asilo diplomático de México y espera el salvoconducto para salir del país.

También aclaró que la entrega del documento no frenará la investigación sobre el atentado ni las actuaciones vinculadas con la abogada. "Pero esto no implica que nosotros dejemos de investigar cuál es el comportamiento de Nadia Beller", dijo Oviedo, quien precisó que ella no tiene procesos abiertos en su contra.

El episodio ocurrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, donde Beller recibió tres disparos y sobrevivió, y desde el hospital, según su relato, acusó a Cerimedo de haber organizado el atentado para impedir que revelara supuestos vínculos de su expareja con sectores del poder político boliviano.

Quién es Fernando Cerimedo, el consultor argentino cercano a Javier Milei

Fernando Cerimedo es un empresario y consultor político argentino que ganó proyección regional por su trabajo en campañas digitales y estrategias de comunicación para dirigentes de derecha. Fue cofundador del portal La Derecha Diario y director de la agencia Numen, dedicada a la comunicación política en redes sociales.

El consultor mantuvo un vínculo cercano con Javier Milei y participó en la estrategia digital de su campaña presidencial. También trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil y, según contó en una entrevista en mayo de 2026, brindó asesoramiento político al actual presidente boliviano Rodrigo Paz en su carrera electoral.

Fernando Cerimedo participó en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei.

Fernando Cerimedo participó en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei.

El consultor fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, tras el ataque contra Beller, y luego recibió medidas de prisión preventiva en expedientes por presunta tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito, por lo que fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pedido de justicia por Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos en la Marcha del Orgullo de 2025.

Tras seis meses, el juicio por el triple lesbicidio llega a su fin: resta el alegato de la defensa y la sentencia

Felicitas Alvite enfrenta un juicio por atropellar y matar a Walter Armand en 2024

Juicio a "La Toretto": el hermano de la víctima se quebró y advirtió que "no fue un accidente"

Los investigadores probaron la sustracción y el ocultamiento del menor para trata o para ocultar otro hecho.

Continúa el juicio por Loan Peña: la prueba de olor en los auto de Pérez y Caillava dio más de 92% de coincidencia

Suizo Argentina obtuvo adjudicaciones de ANDIS por $137.118.708.357 en apenas 15 meses.

Caso ANDIS: el número dos de la Suizo Argentina pidió ser sobreseído y negó integrar una asociación ilícita

La comunidad educativa se moviliza a Tribunales en la Marcha de las Velas.

"No permitamos que se apague la Universidad": convocan a una Marcha de las Velas en Tribunales

La Cámara del Crimen acreditó que Lourdes fue víctima de alto riesgo. 

Comienza el juicio contra Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana, por violencia de género

Rating Cero

Emanuel Ortega.

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

¿Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy?

Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy

Máxima Zorreguieta sorprendió con una pollera de jean midi con bordados florales y detalles calados durante su visita oficial a Ghana.

Así fue el llamativo look de Máxima Zorreguieta que sorprendió a todos en una visita rural

Jennifer Lopez y Brett Goldstein despertaron rumores de romance tras ser vistos juntos en un evento privado en Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein fueron vistos juntos en Los Ángeles: ¿nueva pareja?

últimas noticias

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV. 

Misa histórica del papa León XIV en Nuestra Señora de Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

Hace 6 minutos
El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

Hace 12 minutos
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

Hace 32 minutos
Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Hace 42 minutos
play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

Hace 42 minutos