6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Oscar Zago repudió al Gordo Dan por el ataque a Luis Juez y su hija discapacitada: "Una mente muy miserable"

El diputado del MID, aliado del Gobierno, apuntó contra los trolls libertarios: "Son unos cobardes absolutos, no tienen dos dedos de frente, no sirven para nada".

Por
Zago rompió con La Libertad Avanza en los primeros meses del gobierno de Milei

Zago rompió con La Libertad Avanza en los primeros meses del gobierno de Milei, pero sigue siendo aliado del oficialismo.

Te puede interesar:

Elecciones en la Provincia: cobertura especial de C5N en simultáneo con Radio 10

En una entrevista con Ariel Zak en el programa Conflicto de Intereses de Radio 10, Zago no solo repudió el hecho, sino que también criticó duramente al entorno presidencial, al señalar que solo "una mente muy miserable" puede ser capaz de llevar a cabo este tipo de agresiones.

"Este muchacho... ni lo quiero nombrar, la verdad que es para ni nombrarlo", manifestó el legislador, dejando en claro su repulsa, y enfatizando que este tipo de acciones representan una línea roja que no debería ser cruzada por ningún ser humano.

"Todo lo que está comprometido con la vida, no con una causa ni política ni privada ni nada, hay que salir a repudiarlo. Es un límite que no se puede tolerar en ningún ser humano, sigo muy indignado", agregó.

Gordo Dan Luis Juez

El legislador se mostró especialmente crítico con la falta de disculpas genuinas por parte del tuitero. Según Zago, "cuando ratifica y rectifica, no se arrepintió absolutamente de nada". Y lamentó la escasa reacción en el panorama político nacional. "Lo único que siento es que no escuché demasiadas voces repudiándolo", afirmó.

Zago no escatimó en descalificativos para los trolls libertarios, que se esconden detrás de perfiles anónimos para atacar. "Una mente muy miserable. Son unos cobardes absolutos, no tienen 2 dedos de frente para las barbaridades que dijeron. Lo hacen en la clandestinidad, con nombres falsos, porque no sirven para nada, viven en un frasco", sentenció.

La publicación de El Gordo Dan en la red social X

gordo dan 1
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

play

El análisis de Jorge Rial y Gustavo Sylvestre tras la denuncia del Gobierno: "Nos querían presos"

play

Radio 10 realizó un taller en el centro cultural educativo y comedor "Abuela Elvira"

Se renovarán un total de 69 bancas en la Legislatura bonaerense.

Elecciones legislativas bonaerenses 2025: cuántas bancas arriesga cada fuerza política

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo se vota, cuáles son las secciones y quiénes son los candidatos

Elecciones en PBA: cómo se vota, qué se elige en cada sección y quiénes son los candidatos

Sturzenegger responsabilizó al Congreso por la suba del riesgo país.

Sturzenegger vinculó la suba del riesgo país con la presión del Congreso: "Es político"

Rating Cero

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Sofi Martínez es campo de juego en Telefe.

Yanina Latorre fue lapidaria con Sofi Martínez tras su cobertura con la Selección argentina: "¿Qué hace ahí?"

Los complementos pueden transformar un peinado fácil en una propuesta de moda.

Adiós al pelo suelto: así se ve el peinado de Nicole Neumann que será tendencia en primavera

¿La China Suárez tiene trabajo?

Revelaron de qué trabaja la China Suárez en Turquía y sorprendió a todos

Ángela Torres y Rusherking, en guerra.

Ángela Torres le respondió sin filtros a Rusherking: "Ya no es mi mundo"

Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

últimas noticias

Mercurio en Libra: ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos

Hace 2 minutos
Nicolás Maduro vestido de fajina.

Tras la advertencia de EEUU, Maduro intenta que el conflicto no escale: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar"

Hace 11 minutos
Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: Me agarré instintivamente a su arnés

Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: "Me agarré instintivamente a su arnés"

Hace 20 minutos
play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Hace 49 minutos
Se renovarán un total de 69 bancas en la Legislatura bonaerense.

Elecciones legislativas bonaerenses 2025: cuántas bancas arriesga cada fuerza política

Hace 1 hora