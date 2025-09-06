Oscar Zago repudió al Gordo Dan por el ataque a Luis Juez y su hija discapacitada: "Una mente muy miserable"

El diputado Oscar Zago, que rompió con La Libertad Avanza pero sigue siendo aliado del Gobierno, expresó su profunda indignación por los recientes ataques del tuitero oficialista Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, contra el senador Luis Juez y su hija con discapacidad.
En una entrevista con Ariel Zak en el programa Conflicto de Intereses de Radio 10, Zago no solo repudió el hecho, sino que también criticó duramente al entorno presidencial, al señalar que solo "una mente muy miserable" puede ser capaz de llevar a cabo este tipo de agresiones.
"Este muchacho... ni lo quiero nombrar, la verdad que es para ni nombrarlo", manifestó el legislador, dejando en claro su repulsa, y enfatizando que este tipo de acciones representan una línea roja que no debería ser cruzada por ningún ser humano.
"Todo lo que está comprometido con la vida, no con una causa ni política ni privada ni nada, hay que salir a repudiarlo. Es un límite que no se puede tolerar en ningún ser humano, sigo muy indignado", agregó.
El legislador se mostró especialmente crítico con la falta de disculpas genuinas por parte del tuitero. Según Zago, "cuando ratifica y rectifica, no se arrepintió absolutamente de nada". Y lamentó la escasa reacción en el panorama político nacional. "Lo único que siento es que no escuché demasiadas voces repudiándolo", afirmó.
Zago no escatimó en descalificativos para los trolls libertarios, que se esconden detrás de perfiles anónimos para atacar. "Una mente muy miserable. Son unos cobardes absolutos, no tienen 2 dedos de frente para las barbaridades que dijeron. Lo hacen en la clandestinidad, con nombres falsos, porque no sirven para nada, viven en un frasco", sentenció.
La publicación de El Gordo Dan en la red social X