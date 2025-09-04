El Gordo Dan atacó a Luis Juez con un repudiable tuit sobre su hija con discapacidad El tuitero oficialista publicó un comentario agresivo en la red social X, luego lo eliminó, y más tarde volvió a publicar otro en el mismo tono. Por







El Gordo Dan parece no tener límites con las agresiones.

El tuitero oficialista Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", atacó de forma cruel al senador Luis Juez y a su hija Milagros, que padece parálisis cerebral, luego de que el legislador cordobés votara a favor del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El conductor del canal de streaming Carajo y miembro de las Fuerzas del Cielo publicó en la red social X un comentario que fue mucho más allá de lo político. "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", escribió el influencer, cercano al asesor Santiago Caputo.

gordo dan luis juez Luego, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó despegarse del Gordo Dan durante una entrevista en TN y repudió su publicación, lo que motivó que el tuitero borrara su comentario. Sin embargo, más tarde volvió a la carga con otro mensaje en el mismo tono.

"Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa", lanzó.

gordo dan 1 También se puso por encima del jefe de Gabinete, al que le dedicó unas palabras: "Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono".