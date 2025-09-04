Guillermo Francos intentó despegarse del Gordo Dan tras el tuit sobre Luis Juez y su hija

5 de septiembre de 2025 Inicio
"Lo repudió totalmente, me parece fuera de lugar", señaló el jefe de Gabinete, que en noviembre de 2024 se expresó a favor de que el tuitero oficialista sea candidato en las legislativas de este año.

El Gordo Dan atacó a Luis Juez y su hija.

El Gordo Dan atacó a Luis Juez y su hija.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió públicamente un mensaje del tuitero Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", en el que atacó de forma cruel al senador Luis Juez y a su hija Milagros, que padece parálisis cerebral, luego de que el legislador cordobés votara a favor del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"Lo repudió totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión", sentenció Francos durante una entrevista con TN, lo que provocó que Parisini borrara el tuit de inmediato.

Según informaron el periodista Lautaro Maislin en C5N, el jefe de Gabinete se comunicó con Juez para indicarle que "el Gordo Dan no tiene nada que ver con el Gobierno". Sin embargo, los conductores Pablo Duggan y Gustavo Sylvestre recordaron que, en noviembre de 2024, Francos se había expresado a favor de que el actual conductor del canal de streaming Carajo y miembro de las Fuerzas del Cielo sea candidato del oficialismo en las legislativas.

La publicación que hizo el Gordo Dan en la red social X fue mucho más allá de lo político. El influencer, cercano al asesor Santiago Caputo, publicó: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

