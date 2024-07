¿No fue invitada? Patricia Bullrich evitó confirmar su presencia en el acto del PRO

La ministra de Seguridad llegó este domingo a La Rural para asistir al discurso de Javier Milei y prefirió no referirse al partido que presidió hasta hace poco, cuando fue reemplazada por Mauricio Macri.

Por el momento, Patricia Bullrich no declinó la invitación al acto del PRO del jueves.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó en la mañana del domingo a La Rural , donde el presidente Javier Milei dará un discurso dirigido al sector agropecuario. L a funcionaria evitó referirse al PRO, partido que presidió hasta hace poco, y no quiso confirmar su presencia en el acto de relanzamiento del próximo jueves , a cargo de Mauricio Macri , nuevo titular del espacio.

"Hoy es el día del campo, no voy a hablar del PRO" , manifestó la ministra ante la consulta sobre su participación en el evento.

El jueves, en La Boca, Macri encabezará por primera vez un acto partidario desde que asumió Milei, donde estará rodeado de gobernadores, intendentes y legisladores del espacio.

Desde el PRO aseguraron que tanto Bullrich como el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hoy distanciados del expresidente, fueron convocados, aunque este último ya declinó la invitación.

Relanzamiento y liderazgo

El acto será la formalización del relanzamiento del PRO y del liderazgo de Macri para definir el futuro del partido y de las alianzas, sin la incidencia de Bullrich y Larreta. Con la primera mantiene una distancia irremontable desde su incorporación, a título personal, al gobierno de Javier Milei, mientras que Larreta, si bien se mantiene en el partido, no se involucra en las cuestiones de fondo. Más bien observa con distancia, y una mirada sumamente crítica, la interna entre Macri y Bullrich.

Desde mayo que el expresidente viene diagramando distintas estrategias para reafirmar su poder y limar a Bullrich, con una regla que no se altera: en cualquier reunión partidaria no se invita al vicepresidente segundo del PRO y diputado, Damián Arabia, mano derecha de la ministra. Desde el macrismo niegan el desplazamiento de Arabia por cuestiones personales, sino que lo atribuyen a cuestiones de relevancia. “No es parte de la mesa ejecutiva porque no tiene por qué serlo”, sentencian.

La nueva mesa del PRO, que se reunió este martes para ultimar detalles del acto, se encarga de trabajar sobre la identidad y el rumbo del partido y está compuesta por los mandatarios provinciales Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA); los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), qué también es la vicepresidenta del PRO nacional y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); los diputados Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti y el hombre de máxima confianza de Macri, Fernando de Andreis.

Otra de las metas del jueves será la apuesta por levantar el perfil de la dirigencia más joven del PRO, en la que ubican a figuras como Yeza, Pérez Carletti y Soledad Martínez. La idea es que varios de los presentes hagan uso de la palabra y que Macri cierre la jornada. “Hay una sensación de fortalecimiento, de resurrección, de algo nuevo que está generando un efecto positivo internamente”, se entusiasman.