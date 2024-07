Cristian Ritondo cruzó a Patricia Bullrich: "Los votos del PRO no son de ella"

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados opinó sobre el rumbo económico de Javier Milei que no puede acomodar la economía. Apuntó a la interna con Patricia Bullrich y la trató de desagradecida.

El jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, analizó el plan económico del Gobierno en los primeros seis meses de del presidente Javier Milei; y a advirtió: "Los números de la economía no son buenos". Además, se refirió a la interna dentro del espacio político y no dudó en apuntar contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Los votos del PRO no son de ella".