El regreso de Mauricio Macri: el jueves relanza el PRO y se posiciona de cara al 2025

Desde que volvió a asumir el mando del PRO, Macri inauguró una nueva etapa y una mesa ejecutiva en la que trabaja en la nueva identidad partidaria, dejando a un costado a figuras que supieron tener peso como Bullrich y el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, mide los costos y beneficios de su vínculo con el Gobierno, atravesado por cortocircuitos constantes.

De lo que sí se encargó Macri en este tiempo es de apartar a Bullrich y su entorno de cualquier situación vinculada al partido, con el objetivo de recuperar un eje identitario y de acción que será determinante en la relación con Javier Milei: al Gobierno se lo acompaña en lo que consideren adecuado, pero la fusión está descartada. Lo que queda abierto es el formato que podrá tomar una alianza electoral, bajo otros condicionamientos y con Bullrich jugando para el libertario.

La demostración de fuerza que busca desplegar Macri tendrá lugar el próximo jueves 1 de agosto por la tarde en el lugar que vio nacer, crecer y consolidar al PRO: la Ciudad de Buenos Aires, en un salón en el barrio de La Boca. El objetivo es reunir alrededor de 1000 dirigentes de todo el país que incluye diputados, senadores, gobernadores, intendentes y distintos referentes históricos. La lista incluye a Bullrich y Rodríguez Larreta, aunque el último ya confirmó que no estará presente.

“Tenemos el fuerte compromiso de renovar del partido y recuperar las banderas que fueron tomadas por otro espacio político por las cosas que hicimos mal los últimos 4 años. La interna nos dañó mucho”, reconocen cerca del expresidente.

Relanzamiento y liderazgo

El acto será la formalización del relanzamiento del PRO y del liderazgo de Macri para definir el futuro del partido y de las alianzas, sin la incidencia de Bullrich y Larreta. Con la primera mantiene una distancia irremontable desde su incorporación, a título personal, al gobierno de Javier Milei, mientras que Larreta, si bien se mantiene en el partido, no se involucra en las cuestiones de fondo. Más bien observa con distancia, y una mirada sumamente crítica, la interna entre Macri y Bullrich.

Desde mayo que el expresidente viene diagramando distintas estrategias para reafirmar su poder y limar a Bullrich, con una regla que no se altera: en cualquier reunión partidaria no se invita al vicepresidente segundo del PRO y diputado, Damián Arabia, mano derecha de la ministra. Desde el macrismo niegan el desplazamiento de Arabia por cuestiones personales, sino que lo atribuyen a cuestiones de relevancia. “No es parte de la mesa ejecutiva porque no tiene por qué serlo”, sentencian.

Al hacer un repaso, uno de los primeros episodios de esta nueva gestión fue la maniobra para correr de la conducción del PRO Bonaerense a la legisladora provincial Daniela Reich, impulsada por Bullrich, y así generar las condiciones para ubicar en ese lugar al jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Una vez concretada esa jugada, se coronó la ruptura del partido en la provincia de Buenos Aires, que implicó que los legisladores bonaerenses del PRO que responden a Bullrich rompieran el bloque provincial y lanzaran un espacio propio denominado "PRO Libertad".

Algo similar ocurrió unas semanas atrás cuando Macri logró reunir los respaldos necesarios para imponer al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, como el nuevo presidente de la Asamblea del PRO, un órgano clave porque define las alianzas electorales. Desde el entorno de Bullrich denunciaron que ese lugar había sido acordado para la ministra por ambos sectores, no sin tensión mediante, y que el expresidente incumplió su palabra.

La nueva mesa del PRO, que se reunió este martes para ultimar detalles del acto, se encarga de trabajar sobre la identidad y el rumbo del partido y está compuesta por los mandatarios provinciales Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA); los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), qué también es la vicepresidenta del PRO nacional y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); los diputados Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti y el hombre de máxima confianza de Macri, Fernando de Andreis.

Otra de las metas del jueves será la apuesta por levantar el perfil de la dirigencia más joven del PRO, en la que ubican a figuras como Yeza, Pérez Carletti y Soledad Martínez. La idea es que varios de los presentes hagan uso de la palabra y que Macri cierre la jornada. “Hay una sensación de fortalecimiento, de resurrección, de algo nuevo que está generando un efecto positivo internamente”, se entusiasman.

La relación con LLA

Sobre la relación con el Gobierno, la idea es profundizar el esquema inaugurado hace semanas: acompañar lo que consideren correcto, criticar públicamente lo que no y evitar cualquier tipo de fusión, lo que no obtura las alianzas electorales. En este armado será crucial el debate por los nombres propios, en particular si Macri decide jugar como candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires.

El ex mandatario hace tiempo que mira con preocupación, y cierto fastidio, el rumbo que toma el Gobierno, la falta de cuadros técnicos y, sobre todo, la poca escucha que hay para con sus recomendaciones, lo que incluyó en las últimas semanas una reunión mano a mano con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El punto de inflexión fue durante la firma del Pacto de Mayo, cuando hubo malestar por la falta de un trato preferencial hacia su persona.

Desde su entorno destacan que la relación personal con Milei es buena. A pesar de las diferencias en algunos puntos, como la política exterior, entre varias otras cuestiones, remarcan un acompañamiento importante sobre el rumbo económico. En ese sentido, la idea es marcarle la cancha al Gobierno cuando consideren necesario, principalmente a través del Congreso, como puede ser la reforma electoral. Es por ello que el PRO viene trabajando en una agenda parlamentaria propia para esta segunda parte del año.

“Hasta la Ley Bases brindamos el apoyo para que el Gobierno tuviera las herramientas para poner en marcha su plan. A partir de ahora va a ser ley por ley, artículo por artículo. Si hay cosas que no estamos de acuerdo la vamos a plantear y buscar soluciones superadoras. Hay buena convivencia institucional en el Congreso como con el resto de los bloques”, subrayan desde la bancada del PRO.

El escenario para plantear una alianza hoy está verde, pero no cerrado. De eso dependerá el devenir de la relación entre el PRO y la LLA, y sobre todo, el lugar que Milei le otorgue a los consejos y/o condicionamientos que ponga Macri. “Hoy por hoy la gran mayoría de las personas antes de casarse tienen una etapa de conocimiento, de convivencia y de generación de confianza. Después toman la decisión de unirse en matrimonio. Nada de eso está sucediendo”, grafican.

Sobre este punto, la expectativa gira en torno al armado federal de LLA, a cargo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Es allí donde el PRO saca sus cartas y pone en valor el peso federal de su fuerza, que quedó demostrado en el aporte de fiscalización que le brindaron a LLA en momentos donde los libertarios no tenía estructura.

Reconfiguración parlamentaria

Los límites que el PRO busca ponerle a LLA pueden trasladarse a la conformación de un nuevo interbloque junto al espacio del ex jefe del bloque de los libertarios, Oscar Zago. “Se está conversando. Todavía no está definido ni hay nada cerrado. Se va a seguir conversando un par de semanas más. No hay fecha, nadie nos apura. Va a ser cuando tenga que ser”, aclaran desde el PRO.

Hay varios elementos que favorecen la unión: además de compartir un presente tirante con los libertarios, Ritondo y Zago mantienen una una relación de años que se remonta a los tiempos que compartieron bancas en la legislatura porteña. “Tienen muy buena sintonía y relación personal. Eso facilita todo bastante”, reconocen los amarillos.

Zago decidió armar su propio bloque una vez que fue desplazado de la conducción de la LLA y reemplazado por Gabriel Bornoroni, tras haber impulsado a Marcela Pagano para ocupar la presidencia de la comisión de Juicio Política, una jugada rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por Karina Milei. Fue allí cuando conformó el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) junto a Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. De concretarse el interbloque, llegarían a los 40 diputados y se convertirían en la segunda minoría. “Estamos bárbaros, lo venimos charlando hace como un mes. En el mes de agosto calculamos que vamos a cerrar un interbloque”, anticipan desde el MID.