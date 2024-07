Patricia Bullrich intentó despegarse de la visita de legisladores libertarios a Astiz: "Cada uno debe hacerse cargo"

"No quiero evaluar a qué preso podes ir a ver o cuál no", subrayó Bullrich.

De la visita participaron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, quienes estuvieron junto a los represores entre los que estaban también Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, entre otros.

Según reveló La Política Online y confirmaron desde el bloque libertario a este medio, la reunión se realizó el pasado jueves 11 de julio y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit quien estuvo acompañado por Lourdes Arrieta (la que semanas atrás llevó un patito en la cabeza al Congreso), Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo.

El juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de lo sucedido, algo que generó malestar en la cartera que conduce Bullrich: "Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a De Vido, condenados, no preguntaban por qué".

"Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos", agregó.

El mensaje de Patricia Bullrich a Mauricio Macri: "La línea divisoria es ser opositor o ser oficialista"

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un mensaje al expresidente Mauricio Macri en medio de la feroz interna en el PRO y marcó que el partido amarillo debe debatir sobre su postura acerca del gobierno de Javier Milei. "La línea divisoria es ser opositor o ser oficialista", marcó.

"No es un problema de vínculos sino que nosotros nos consideramos oficialistas, no opositores, y ahí está el gran tema. ¿Somos oficialistas o somos opositores? Ser parte del Gobierno no significa tener o no funcionarios sino compartir las líneas estratégicas y la política que lleva adelante", afirmó Bullrich, en medio de la tensión por la conducción de la Asamblea del partido, que quedó a cargo del diputado nacional Martín Yeza.

En tal sentido, sobre el análisis de las medidas de la administración de La Libertad Avanza, agregó: "En la Argentina la gran división no es el PRO, el radicalismo, es si estás y vas a apoyar al Gobierno porque consideras que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita o si vas a estar mirando cada cosa que hace el Gobierno de manera especulativa o crítica. No es un problema del PRO, le cabe a todas las fuerzas políticas".

milei macri bullrich Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Milei se despegó de los diputados que visitaron al genocida Alfredo Astiz: "Yo no lo hubiera hecho"

El presidente Javier Milei opinó sobre la visita de los diputados de la Libertad Avanza a Alfredo Astiz, represor detenido por crímenes de lesa humanidad en Ezeiza y soltó: "Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho", expresó.

En una entrevista en el canal de streaming Neura, el jefe de Estado se despegó del escándalo que desató en la Cámara de Diputados la visita, con autos oficiales, de varios legisladores libertarios a genocidas y represores de la última dictadura militar: "Los liberales no somos manada. No manejo a la gente a control remoto", continuó Milei.

En el mismo sentido, el mandatario destacó las libertades de su partido, y detalló: "En este espacio tenemos libertad. Qué libertad tendrían, si hacen lo que yo les digo". Por la polémica visita de los seis legisladores, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) manifestó su repudio.